屏東特教畢業典禮 創世集善心「用槳」撐起重癱學童

屏東特殊教育學校今天上午，舉辦畢業典禮，共有54名特教生從學校畢業，其中一名畢業生為創世基金會屏東分院最年輕的院民「翰翰」，他在創世屏東院的陪伴下，今天從特教學校畢業，校方也特別頒發「特別關愛獎」替他學生生涯留下美好的回憶。

18歲的翰翰，7個月大時，因不慎跌落，造成嚴重腦傷變成植物人。翰翰15年來，曾待過2個機構，直到轉到屏東分院創世基金會，透過屏東特殊教育學校資源連結，以每兩個星期上課的方式，讓他也能體會學生求學時期的喜悅。

翰翰在2017年時，由創世基金會屏東分院的陪伴，與事特殊教育老師劉曉錚協助下，順利在今天從屏東特殊教育學校畢業。

事特殊教育老師劉曉錚表示，所有的特教生都有他學習的一面，在剛接觸翰翰時，他很快就能辨識老師的聲音，叫他時，也會有反應，這對一個重度癱瘓的孩子而言，已經是件不容易事情。

劉曉錚還說，重度癱瘓的學生能學習的東西並不多，畢竟重癱的學生仍需要醫療體系支持，次要才是學校的幫助，因此，站在老師的角度，就是陪伴學習，說故事，以及幫忙做肢體按摩。

創世屏東分院在今天畢業典禮上，特別替翰翰製作龍舟道具，以「陸上行舟」的方式進場，除了是適逢端午節前夕，更以一人一槳的方式，撐起植物人家庭的後盾，也呼應在善心人士的支持下，讓翰翰得以完成高中學業。對此，屏東特教學校還頒發「特別關愛獎」給翰翰，替他求學生涯留下美好的回憶。

創世屏東院院長林艾樺表示，每個服務的個案，除了政府補助之外，背後還有許多民間善心人士的協助，能讓這些特殊的孩童得以快樂得成長，都是仰賴外界善心人士的幫忙，此外，也感謝外界一直以來的幫助。

屏東特殊教育學校今年共有59名畢業生，分別為6名國小學童、9名國中學生以及44名高職生畢業生，由於疫情的緣故，畢業典禮前夕，校方需調查家長出席情況，光今天就有84名家長陪同參加。