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高市議會 議長補選 綠鄭光峰、黃明太登記
高雄市議長許崑源墜樓身亡，議長懸缺將補選。國民黨團以假投票方式推出曾麗燕，民進黨團採先登記、再協調方式，議員鄭光峰、黃明太登記角逐。民進黨團總召韓賜村說，等大會確定補選日程後，會進行協商。
鄭光峰是前鎮、小港區市議員，已經連任5屆，曾任民進黨的高雄市黨部主委。黃明太則是企業界出身，首次當選高雄市議員。韓賜村表示，黨內會先採協調，若協調不下，可能以連署或假投票方式決定人選。
高雄市議會目前有65席議員，包含國民黨團32席、民進黨團26席、無黨團結聯盟4席，時代力量有2席，不加入任何黨團運作的無黨籍議員1位，國民黨居多數。
國民黨團6月15日以假投票方式，曾麗燕以17票勝過現任副議長陸淑美的14票，將代表國民黨角逐補選議長。
高雄市已故議長許崑源告別式在本月27日舉行，議會預計在許的告別式後討論補選議長日程。
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