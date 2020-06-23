聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市議會 議長補選 綠鄭光峰、黃明太登記

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄報導
民進黨籍高雄市議員鄭光峰向民進黨團登記參選補選的市議會議長。圖／翻攝高雄市議會質詢畫面
民進黨籍高雄市議員鄭光峰向民進黨團登記參選補選的市議會議長。圖／翻攝高雄市議會質詢畫面

高雄市議長許崑源墜樓身亡，議長懸缺將補選。國民黨團以假投票方式推出曾麗燕，民進黨團採先登記、再協調方式，議員鄭光峰、黃明太登記角逐。民進黨團總召韓賜村說，等大會確定補選日程後，會進行協商。

鄭光峰是前鎮、小港區市議員，已經連任5屆，曾任民進黨的高雄市黨部主委。黃明太則是企業界出身，首次當選高雄市議員。韓賜村表示，黨內會先採協調，若協調不下，可能以連署或假投票方式決定人選。

民進黨籍高雄市議員黃明太向民進黨團登記參選補選的市議會議長。圖／翻攝高雄市議會質詢畫面
民進黨籍高雄市議員黃明太向民進黨團登記參選補選的市議會議長。圖／翻攝高雄市議會質詢畫面

高雄市議會目前有65席議員，包含國民黨團32席、民進黨團26席、無黨團結聯盟4席，時代力量有2席，不加入任何黨團運作的無黨籍議員1位，國民黨居多數。

國民黨團6月15日以假投票方式，曾麗燕以17票勝過現任副議長陸淑美的14票，將代表國民黨角逐補選議長。

高雄市已故議長許崑源告別式在本月27日舉行，議會預計在許的告別式後討論補選議長日程。

高雄市 國民黨 民進黨

延伸閱讀

2人表態高市議長補選 民進黨不排除假投票

高雄市議會民進黨團爭議長補選 鄭光峰、黃明太登記

江啟臣赴許崑源靈堂被問吳怡玎是否參選？ 吳父回答了

藍推曾麗燕補選議長 綠將在下周協商推人選

相關新聞

黃阿瑪小店鋪 24日高雄開店

去年暑假在網路影音平台有高人氣的「黃阿瑪的後宮生活」在台北華山辦快閃店，吸引上萬粉絲入場朝聖。延續台北超萌炫風，今年端午...

費時2年 佳冬太陽能光電場動工

農委會2015年8月公告國內「嚴重地層下陷地區內不利耕作得設置綠能設施」的農地，獲縣府核可的力暘能源公司歷時2年和上千地...

高市議會 議長補選 綠鄭光峰、黃明太登記

高雄市議長許崑源墜樓身亡，議長懸缺將補選。國民黨團以假投票方式推出曾麗燕，民進黨團採先登記、再協調方式，議員鄭光峰、黃明...

國10延伸六龜 估115年完工

國道10號高速公路延伸六龜案受到高屏兩地鄉親殷切期盼，交通部官員表示，國10延伸計畫去年底核定，今年內會完成綜合規畫，後...

高雄公車小黃攜小紅 前進偏鄉

高雄市公車式小黃居全國之冠，有50條路線、178輛車輛上線服務，將持續拓展新路線。交通局表示，已到路竹、阿蓮等區開說明會...

高市新停車場 楊明州允改善透水鋪面

地球暖化、極端氣候帶來的問題，高雄市政府多年來一直談，但高雄市議員康裕成檢視全市的公、民營路外平面停車場，卻發現高達97...

屏東出現首例漢他病毒個案！衛生局呼籲三不措施防老鼠

屏東縣出現今年首例漢他病毒出血熱確診病例，據了解，該個案為一名40多歲的男性，於高雄市從事肉品業，於本月就醫確診，經過治...

屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

衛福部疾病管制署今公布，屏東縣新增一例漢他病毒出血熱病例，從事肉品業，平時活動地以屏東住家及高雄工作地為主，截至今日，住...

愛樂人士送愛送提琴 內門金竹學童學琴圓夢

高雄市內門金竹國小位處偏鄉，許多孩子抱持音樂夢卻苦無機會，高雄市「愛分享弦樂團」及「優樂提琴公司聽見孩子需求，不僅捐贈1...

高雄市議會民進黨團爭議長補選 鄭光峰、黃明太登記

高雄市議長許崑源墜樓身亡，議長之缺議會朝向補選，國民黨團以假投票方式推出資深議員曾麗燕。民進黨團先在今天中午以前登記，議...

青年就業旗艦計畫先雇後訓 新鮮人「畢勝客」90%留任

勞動部108年針對15至29歲青年勞工就業狀況調查，顯示青年初次尋職遭遇的困難，以「經歷不足」、「不知道自己適合做哪方面...

高市長官邸閒置 議員批變蚊子館

高雄前市長韓國瑜任內未住市長官邸，韓曾拋出將官邸出借給團體使用的構想，但市府考量空間使用限制，需留意安全性與後續維運等，...

熱門新聞

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

桃園誰買奶粉中千萬？ 7月6日前再不領就「捐」國庫了

請回李四川？ 侯友宜：他哪天想回來當市長我都願意

屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

內湖運動公園水池、沙坑免費玩 端午連假「好趣處」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。