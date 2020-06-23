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屏東出現首例漢他病毒個案！衛生局呼籲三不措施防老鼠

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府衛生局展開捕鼠與環境消毒。記者陳弘逸／翻攝
屏東縣政府衛生局展開捕鼠與環境消毒。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣出現今年首例漢他病毒出血熱確診病例，據了解，該個案為一名40多歲的男性，於高雄市從事肉品業，於本月就醫確診，經過治療已恢復健康，同住家人也無出現症狀。屏東縣衛生局呼籲民眾，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施是預防漢他病毒最有效的方法。

據了解，該男子於6月1日出現發燒、畏冷、腹瀉及全身痠痛等症狀，隔日至診所就醫，因症狀持續，4日轉往高雄市醫院就醫通報採檢，19日經疾病管制署實驗室通報確診，經治療個案已出院，且同住家人也無出現任何疑似症狀。

屏東縣衛生局獲報後，立即展開相關疫情調查，並將該個案的活動地點進行個案居住地周圍進行捕鼠滅鼠及環境消毒等防治工作。

屏東縣衛生局指出，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

屏東縣衛生局表示，漢他病毒出血熱潛伏期為數天至兩個月，主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血現象症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

衛生局呼籲民眾，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。

屏東縣政府衛生局展開捕鼠與環境消毒。記者陳弘逸／翻攝
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屏東縣政府衛生局展開捕鼠與環境消毒。記者陳弘逸／翻攝
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屏東縣政府衛生局展開捕鼠與環境消毒。記者陳弘逸／翻攝
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衛生局 屏東縣 漢他病毒

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