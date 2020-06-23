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打造大鵬灣遊程新紀元 高鐵小琉球線無縫接駁

中央社 / 屏東縣23日電

在BOT合作廠商申請解約後，大鵬灣國家風景區管理處積極為武漢肺炎疫情解封後的旅遊做準備，鵬管處今天表示，7月開始，從高鐵新左營站就可搭客運直達大鵬灣與東琉碼頭

目前北部民眾從高鐵新左營站到大鵬灣只能搭墾丁快線到大鵬灣遊客中心，如果要再前往東琉碼頭搭交通船到小琉球，則必須要搭計程車；或從高雄站搭客運到東港站後，步行或搭計程車前往東琉碼頭。

交通雖不便捷，但小琉球的觀光因綠蠵龜及潛水活動遊客不減，每到假日旅宿爆滿，鵬管處的BOT廠商申請解約已確定，鵬管處也積極準備，不因BOT廠商解約讓觀光停擺。

鵬管處今天表示，7月1日起，遊客可從高鐵新左營站轉乘台灣好行-大鵬灣琉球線至大鵬灣遊客中心，同時也可到東琉線碼頭搭船到小琉球，另外，還有濱灣公園站可搭乘鵬琉線船班至小琉球，暢玩整個大鵬灣國家風景區。

鵬管處表示，目前鵬管處引進丹堤咖啡、鵬琉線、鵬福觀光遊艇與仁鵬遊湖進駐，並耗資數千萬元打造獨特的蛋型網美新景點；另外，濱灣公園有多家業者共同進駐聯合售票中心，提供多元化的在地體驗選擇，如遊湖烤蚵、觀光遊艇個人排餐海上饗宴、重型帆船體驗。

鵬管處表示，台灣好行-大鵬灣琉球線從高鐵新左營站出發，規劃停靠東琉線碼頭站、屏客東港站、濱灣公園站、大鵬灣遊客中心，全程70分鐘，平均30分鐘就有一班車。

鵬管處表示，除了既有的東琉線小琉球高鐵聯票外，鵬管處攜手在地業者陸續推出多款超值旅遊優惠套票與交通聯票，相關套票將規劃導入電子套票及結合商家行動支付，讓旅客只要帶著手機就可輕鬆暢遊大鵬灣與小琉球。

小琉球 大鵬灣 碼頭

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