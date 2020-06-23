屏東地層下陷區 佳冬鄉太陽能光電場動工

屏東縣東港、林邊、佳冬、枋寮4鄉鎮沿海嚴重地層下陷區，縣政府為活化土地成立全國第一個綠能平台，配合廠商歷時2年與上千地主溝通，今天佳冬鄉99MW太陽能光電場動工。

屏東縣長潘孟安出席配合廠商力暘太陽能光電場動土典禮，盛讚力暘能夠以民間企業力量，鍥而不捨與地主溝通，取得超過1000名地主認同，用心令人敬佩。

力暘能源公司董事長黃志文表示，發展太陽能的最大挑戰，就是取得地主信任，力暘能源以每甲土地年租金新台幣40萬承租，簽約20年，為農民地主增加經濟收益，2年來的努力，有超過1000名地主、總計250多甲的土地出租給力暘。

黃志文表示，在佳冬鄉推動的是99MW太陽能光電場，攜手中租迪和投入合作地面型電場外，還有科技大廠士林電機、友達與富士康等協力廠商共同合作，預定110年6月底全數完工，每年將為屏東創造約1.35億度發電總量。

黃志文說，力暘將以佳冬鄉本案作為領先模範案例，預計3年內在沿海鄉鎮累計建置完成300MW的太陽能光電場，將打造屏東縣為全台第一的綠能王國。

為感謝地主的信任，力暘昨晚在佳冬鄉舉辦感恩千人晚宴，現場邀請劉福助與張秀卿歌唱助陣，還有煙火秀。