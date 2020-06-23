2人表態高市議長補選 民進黨不排除假投票

高市議會議長遺缺將舉辦補選，民進黨有市議員黃明太、鄭光峰表態參選，黨團總召韓賜村今天表示，如協商不成不排除假投票產生參選人。

至於協商或假投票時間，韓賜村說，一直到議會確定議長補選時間前都是協商期；協商機制可能採連署、讓賢也不排除假投票方式產生議長補選參選人。

國民黨在16日進行假投票決議要推舉市議員曾麗燕為議長補選參選人，黨部同時要求所有議員團結齊心均應以黨提名人選記名投票，如有違反情事則以黨紀處分議處。

相對國民黨對議長補選提名作業明確，民進黨22日開會討論推舉議長補選參選人，開放登記至今天中午。韓賜村公布登記參選人名單是市議員黃明太、鄭光峰。

黃明太是首次擔任市議員，鄭光峰有5屆市議員資歷，兩人在議會表現各展長才。表態參選議長，他們各有理想和使命，黃明太說，目前的態勢是團結的民進黨對上分裂的國民黨，他有信心爭取盟黨支持。

高雄市議會共66席，依黨團運作區分，扣除已故議長許崑源，國民黨團議員32席、民進黨加台聯共26席、無黨團結聯盟4席、時代力量2席、無黨籍1席。