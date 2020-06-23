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愛樂人士送愛送提琴 內門金竹學童學琴圓夢
高雄市內門金竹國小位處偏鄉，許多孩子抱持音樂夢卻苦無機會，高雄市「愛分享弦樂團」及「優樂提琴公司聽見孩子需求，不僅捐贈10把小提琴與3把大提琴，還派專人到校指導，音樂班孩子今晚將在學校畢業典禮演奏，用音樂表達感謝與祝福。
行政院主計總處調查，高雄內門是家庭年收入全國最少的5個鄉鎮區之一，鄉下孩子少有機會上音樂或繪畫課程，金竹國小校長吳俐錦為替學生一圓音樂夢，四處奔走獲得音樂界人士資助樂器與師資。
今年4月起，小提琴與大提琴陸續到位，專業師資更專程到校教導13位低年級學生學習大小提琴，每天下課時間，練琴孩子會到校長室練琴，美妙樂音飄盪校園。
吳俐錦表示，去年甫從市區學校調至金竹國小，城鄉差距感受深刻，由於自己會拉大提琴所以萌生推廣想法，感謝「愛分享弦樂團」提供免費師資，以及「優樂提琴公司」贊助13把提琴，外界愛心讓金竹孩子的學琴夢想得以實現。
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