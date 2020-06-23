愛樂人士送愛送提琴 內門金竹學童學琴圓夢

高雄市內門金竹國小位處偏鄉，許多孩子抱持音樂夢卻苦無機會，高雄市「愛分享弦樂團」及「優樂提琴公司聽見孩子需求，不僅捐贈10把小提琴與3把大提琴，還派專人到校指導，音樂班孩子今晚將在學校畢業典禮演奏，用音樂表達感謝與祝福。

行政院主計總處調查，高雄內門是家庭年收入全國最少的5個鄉鎮區之一，鄉下孩子少有機會上音樂或繪畫課程，金竹國小校長吳俐錦為替學生一圓音樂夢，四處奔走獲得音樂界人士資助樂器與師資。

今年4月起，小提琴與大提琴陸續到位，專業師資更專程到校教導13位低年級學生學習大小提琴，每天下課時間，練琴孩子會到校長室練琴，美妙樂音飄盪校園。