青年就業旗艦計畫先雇後訓 新鮮人「畢勝客」90%留任
勞動部108年針對15至29歲青年勞工就業狀況調查，顯示青年初次尋職遭遇的困難，以「經歷不足」、「不知道自己適合做哪方面工作」比例最高。為了讓青年能透過職場學習，邊做邊學增加經歷並暸解職場，勞動部推出青年就業旗艦計畫，由企業先僱後訓，透過工作崗位資深人員帶領和訓練青年熟悉工作技能，讓有應屆畢業青年成為職場「畢勝客」。
勞動署桃竹苗分署表示，勞動部青年就業旗艦計畫申請對象為15至29歲失待業青年，透過臺灣就業通成為會員，至青年職訓資源網，選擇自己喜歡的工作職缺，媒合成功後，參加訓練並於結訓後選擇留任企業。這項計畫因應疫情影響，為鼓勵企業釋出職缺僱用青年，勞動部今年擴大辦理，雇主提供青年2萬8000元以下薪資，補助雇主3個月，每月1萬2000元的訓練費用，薪資如果是2萬8000元到3萬元，就補助6個月，3萬元以上則補助9個月訓練費，補助最高10.8萬元。
畢業於聯合科大的王翌璇，因為經歷不足，找工作屢屢碰壁，後來參加勞動部青年就業旗艦計畫，順利媒合到閎康科技公司擔任工程師一職，工作內容包含機台操作、數據分析及報告等，具高度的技術及挑戰。在工作崗位訓練期間，王翌璇透過職場導師帶領她邊做邊學，從最基礎的機台工作原理開始學習，熟悉後正式上機及分析數據，讓她學會解決問題，藉由每周業師與她非正式的面談，瞭解她在工作遇到困難或需要協助的地方。
王翌璇表示，透過青艦計畫不僅工作很快進入狀況，也讓她成就感大大提升，結訓之後，她選擇繼續留任閎康科技，盡一己之力發揮最大的貢獻。閎康科技也肯定青艦計畫的幫助，認為不僅年輕員工的流動率降低，留任率也相對提高，符合公司缺工及穩定留才的需求。
桃竹苗分署長賴家仁指出，青年就業旗艦計畫去年有1061人青年朋友參訓，7成以上都有3萬元的薪資水準且留任率高達9成以上，顯見計畫對青年及企業都是雙贏的局面。
賴家仁說，桃竹苗轄區7成以上的職缺屬工業類，其中不乏矽格、宜特科技、中華汽車及艾克爾科技等上市櫃廠商，政府結合企業提供青年「先僱用，後訓練」的管道，讓青年訓練即就業，呼籲想找工作的青年，即日起可上台灣就業通青年職訓資源網查詢職缺及線上報名參訓，企業如果想要參加此計畫僱用新鮮人，即日起至110年6月30日，也可以洽詢桃竹苗分署青年就業旗艦計畫，電話+03）4855368分機1315、1316。
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