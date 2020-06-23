因應端午連假人潮 屏東監理站把關疏運安全

端午連假是疫情大解封的第1個連假，屏東監理站表示，針對加強疏運與防疫工作，監理站已執行安全管理，同時也將於連假期間派員到各重點公路運輸場加強查核。

屏東監理站站長洪美芳表示，雖然國內疫情大解封，仍持續要求客運業者定時消毒運輸場站及車輛，另民眾進入運輸場站維持量體溫、乘車戴口罩等措施，但進入運輸場站後，若能維持社交距離或有適當阻隔設施時，就可以不戴口罩，請民眾配合新防疫措施，才能安心出遊。

洪美芳表示，為使民眾安心搭車，17日已到屏東轉運站關心業者連假疏運整備情形，叮嚀業者加強安全自主管理，維護行車安全，也將於連假期間不定期派員到重點運輸場站加強查核。

另外，連假期間民眾多選擇自行開車返鄉或出遊，到時可能造成塞車，洪美芳說，公路總局推出為期5天的優惠時段（6月24日至6月28日），只要搭乘國道客運即享平日優惠價或原票價85折優惠，客運業者也落實防疫工作，提供安全整潔乘車環境。