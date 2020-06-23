快訊

「私菸案」被記大過 蔡英文警衛室主任仍晉升少將

脫歐與抗中「雙殺」下 CPTPP成英國經濟突圍希望？

因應端午連假人潮 屏東監理站把關疏運安全

中央社 / 屏東縣23日電

端午連假是疫情大解封的第1個連假，屏東監理站表示，針對加強疏運與防疫工作，監理站已執行安全管理，同時也將於連假期間派員到各重點公路運輸場加強查核。

屏東監理站站長洪美芳表示，雖然國內疫情大解封，仍持續要求客運業者定時消毒運輸場站及車輛，另民眾進入運輸場站維持量體溫、乘車戴口罩等措施，但進入運輸場站後，若能維持社交距離或有適當阻隔設施時，就可以不戴口罩，請民眾配合新防疫措施，才能安心出遊。

洪美芳表示，為使民眾安心搭車，17日已到屏東轉運站關心業者連假疏運整備情形，叮嚀業者加強安全自主管理，維護行車安全，也將於連假期間不定期派員到重點運輸場站加強查核。

另外，連假期間民眾多選擇自行開車返鄉或出遊，到時可能造成塞車，洪美芳說，公路總局推出為期5天的優惠時段（6月24日至6月28日），只要搭乘國道客運即享平日優惠價或原票價85折優惠，客運業者也落實防疫工作，提供安全整潔乘車環境。

連假 屏東 監理站

延伸閱讀

端午連假交通疏運 多處路口管制

淡水古蹟博物館端午連假開館 百年雞蛋花盛開

端午花東訂房可達九成 高公局預估國五這些時段恐塞爆

端午連假桃園八德6路段有交管 不塞車路線警方報你知

相關新聞

高市長官邸閒置 議員批變蚊子館

高雄前市長韓國瑜任內未住市長官邸，韓曾拋出將官邸出借給團體使用的構想，但市府考量空間使用限制，需留意安全性與後續維運等，...

罷捷連署逾2萬、罷中破萬

時代力量高雄市議員黃捷、民進黨高市議員陳致中面臨被罷免危機。罷捷團體「鳳山清捷隊」昨宣布，罷捷連署書已逾2萬1千份，會等...

新任屏縣警局長李文章返鄉 誓掃蕩黑槍毒

屏東縣警察局長昨天交接，新任局長李文章返鄉服務，李是刑事專家，他說，任內將加強掃蕩槍枝、毒品及黑幫，屏東縣是五星級觀光城...

高市議長補選 民進黨開放登記再協商

高雄市議長懸缺，國民黨團推出連任4屆的議員曾麗燕出馬角逐，民進黨團昨討論人選未果，決定開放有意參選者登記，今天中午截止，...

禮納里部落推行動支付 3倍券再加碼

屏東縣瑪家鄉禮納里部落也能使用行動支付！禮納里部落獲經濟部中小企業輔導資源挹注，結合數位資訊科技，目前有10個店家加入行...

鳳山汙水廠三度遭廢油入侵 擬設汙水預警系統監測

時代力量高雄市議員黃捷昨質詢關注不肖業者偷倒廢油，導致鳳山水資源中心再生水廠減供問題。環保局表示，廢油非法傾倒案已調閱汙...

高雄三級學校 23日起室外場地上午開放

高雄市代理市長楊明州昨天主持防疫會議，決議配合中央流行疫情指揮中心放寬醫療院所門禁及人員管制措施，全市高中職以下校園，今...

罷中罷捷後 挺韓人士下月在高雄岡山設「罷琳總部」

高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，陸續有人發起罷免時代力量黃捷、民進黨陳致中等高市議員，前里長陳清茂宣布，7 月1日將在岡山區...

六龜金煌芒果盛產 果農嘆：今年產量多價格低

高雄金煌芒果面積859公頃，近日六龜芒果進入盛產期，產地價格低迷，農民哀鴻遍野。市府農業局表示，高雄首選電商平台加強促銷...

再解封！高市高中職以下校園即起開放平日上午室外場地

高雄市代理市長楊明州今天主持因應新冠肺炎第1級第26次應變指揮中心會議，除了配合中央流行疫情指揮中心放寬醫療院所門禁及人...

台南大內楊家古厝有坍塌風險 市府宣告暫定古蹟保護

台南大內「楊家古厝」保存地方熱心人士關注，爭取政府投入資源保護。不過楊家幾代人陸續持分累積至今所有權人高達上百人，對是否...

屏東為解流浪動物難題 展開絕育及寵物登記晶片調查

屏東縣內流浪動物受虐案件時有所聞，日前在屏東市某社區曾遭人惡意放置「鐵釘熱狗」引誘流浪動物食用，之後又傳出老婦持掃帚狂歐...

熱門新聞

罷中罷捷後 挺韓人士下月在高雄岡山設「罷琳總部」

北市府「簽准」大巨蛋過最後一關 可望端節連假後復工

全新外來種「番茄潛旋蛾」侵台 番茄園全枯黃

埔里百香果疑種苗出包減產 送檢結果讓果農更氣

獨／大巨蛋有未解題？ 北市都發局：恐要重送台建中心

北捷：民眾進站5分鐘內未搭車離站 可要求退款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。