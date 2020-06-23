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面臨罷免 高市議員康裕成談三民區建設

中央社 / 高雄23日電

民進黨高雄市議員康裕成是前市長韓國瑜支持者喊罷免的對象，她今天在總質詢表示「尊重公民權」，但被指三民區沒建設說法，她一一反駁並強調鐵路地下化園道等都是建設成果。

韓國瑜被罷免後，挺韓民眾鎖定時代力量市議員黃捷、民進黨市議員陳致中、康裕成等人為罷免對象。康裕成在市議會市政總質詢聲明「尊重公民權」，不過對於提出要罷免她的理由被指近年三民區沒建設，她逐一反駁。

康裕成質詢代理市長楊明州說明近年三民區的重大建設成果，楊明州細數包括鐵路地下化廊道、打通十全路、十全滯洪池及周邊立體停車場改善及中都濕地公園等。

康裕成指出，她尊重民眾提罷免的公民權；但是如果說三民區沒有建設不是事實。

另外，她也質詢高雄市的防汛。楊明州表示，全市已有15座滯洪池，但是面對極端氣候型態，沒有首長會說「絕不會淹水」，不過很多建設是在避災、減災，未來市府還會努力提升原高雄縣境內的雨水下水道普及率並加強箱涵的建設、建築屋頂綠化不僅可以降溫也能有微滯洪的功能，鼓勵民眾在建築屋頂綠化，有助於延遲水患的效益，盼民眾也能建立微滯洪觀念。

康裕成是三民區的市議員，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數多於不同意罷免且超過選區25%同意票數。

罷免 韓國瑜 楊明州

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