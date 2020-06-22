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鳳山汙水廠三度遭廢油入侵 擬設汙水預警系統監測

聯合報 / 記者蔡孟妤徐如宜／高雄報導
高雄市環保局稽查人員追查不肖業者偷倒廢油。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查人員追查不肖業者偷倒廢油。圖／高雄市環保局提供

時代力量高雄市議員黃捷昨質詢關注不肖業者偷倒廢油，導致鳳山水資源中心再生水廠減供問題。環保局表示，廢油非法傾倒案已調閱汙染地點附近清除業者車輛GPS，鎖定可疑車輛，橋頭地檢署已在偵辦。水利局說，將爭取經費設置預警系統監測，加強防範。

黃捷指出，汙水廠遭廢油入侵，有不肖業者趁雨天偷倒廢油，鳳山水資源中心曾三度遭廢油入侵，導致再生水廠減供，她詢問市府官員「損失多少？是否有抓到業者？」

水利局代理局長蔡長展說，損失金額還要評估，業者還沒找到，但已報警。為避免類似事情再發生，將加強事業單位廢水稽查，生活汙水系統也會在固定位置設置監測系統加強監測、人孔蓋焊死等，設置監測系統等經費，會向營建署爭取。

蔡長展說，汙水預警系統監測，是在前端截流發現水質異常，阻止汙染物進入，並告知環保局，不會進入再生水系統，可降低損失。黃捷要求市府盡快建置這套系統，加強防範。

環保局代理局長張瑞琿表示，針對廢油非法傾倒案，已調閱汙染發生地點附近清除業者車輛的GPS，鎖定可疑車輛追查，也向水利局索取汙水下水道系統管線分布圖資，結合圖資針對汙染源上游進行查察，目前由橋檢偵辦中。

張瑞琿說，環保局會加強稽查，呼籲業者應妥善處理製程廢水、廢油，若經稽查發現違規排放行為，將依廢棄物清理法第46條處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

黃捷 水資源 時代力量

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