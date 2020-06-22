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罷中罷捷後 挺韓人士下月在高雄岡山設「罷琳總部」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
挺韓人士陳清茂下月將在岡山成立「罷琳總部」，針對高市議員高閔琳（左四）展開罷免，高表示，尊重任何人對她的檢驗。本報資料照
挺韓人士陳清茂下月將在岡山成立「罷琳總部」，針對高市議員高閔琳（左四）展開罷免，高表示，尊重任何人對她的檢驗。本報資料照

高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，陸續有人發起罷免時代力量黃捷、民進黨陳致中等高市議員，前里長陳清茂宣布，7 月1日將在岡山區大勇街設立「罷琳總部」，下個罷免目標鎖定民進黨菊系議員高閔琳

針對罷免行動，高市議員高閔琳說，上任5年多來，多次榮獲高督盟公布的前十大優質議員，只要看她的臉書都知道，每天會勘、服務選民的行程滿檔，問政從沒缺席，地方鄉親都看得到、也找得到人，自認表現可接受公評，尊重任何市民對她的檢驗。

陳清茂表示，罷免行動預計在7月初，也是已故高市議長許崑源出殯後展開，高閔琳身為地方民代，一年多來，整天都在罷韓，又跑去參選民進黨高市黨部主委，高是政黨的議員、不是人民的議員，枉費她身為北高雄六區選民支持的民意代表，表現讓很多鄉親失望，家中雙親曾投票給高，連他們也看不下去，所以自己決定挺身而出，下月起發動罷免。

罷免 民進黨 高閔琳

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