再解封！高市高中職以下校園即起開放平日上午室外場地

高雄市代理市長楊明州今天主持因應新冠肺炎第1級第26次應變指揮中心會議，除了配合中央流行疫情指揮中心放寬醫療院所門禁及人員管制措施，高中職以下校園從23日起，開放校園上午室外場地，室內場館仍至7月15日再行開放。至於境外生返台所需檢疫問題，衛生局也已準備妥當。

衛生局代理局長林盟喬表示，醫療院所及人員管制措施，每日已可開放防客探視時段增至2個時段，每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整。住院及陪病者仍以1名為原則，訪客及陪病者採實聯制登記。

在校園開放部分，高雄市教育局代理局長陳佩汝表示，高中職以下校園已從6月13就開放平日與假日下課後的戶外場地，供民眾運動，基於疫情趨緩，即日起開放校園早上（非上課時間）室外場地；但因為國際間疫情嚴竣，且第一批境外生即將返台，室內場館還是會等到7月15日才開放。

林盟喬表示，高雄市有18所大專校院，境外學生申請通過後會陸續進來。至於居家檢疫場所到底是在防疫旅館集中隔離？或是由學校各自負責？中央尚未有指示。如果是要透過防疫旅館集中隔離，以高雄市的能量看來，應付沒有問題。