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再解封！高市高中職以下校園即起開放平日上午室外場地

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市代理市長楊明州表示，針對市場、攤集場、夜市等鼠隻密度較高的地方，一定要加強環境衛生，防治漢他病毒出血熱。記者徐如宜／攝影
高雄市代理市長楊明州表示，針對市場、攤集場、夜市等鼠隻密度較高的地方，一定要加強環境衛生，防治漢他病毒出血熱。記者徐如宜／攝影

高雄市代理市長楊明州今天主持因應新冠肺炎第1級第26次應變指揮中心會議，除了配合中央流行疫情指揮中心放寬醫療院所門禁及人員管制措施，高中職以下校園從23日起，開放校園上午室外場地，室內場館仍至7月15日再行開放。至於境外生返台所需檢疫問題，衛生局也已準備妥當。

衛生局代理局長林盟喬表示，醫療院所及人員管制措施，每日已可開放防客探視時段增至2個時段，每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整。住院及陪病者仍以1名為原則，訪客及陪病者採實聯制登記。

在校園開放部分，高雄市教育局代理局長陳佩汝表示，高中職以下校園已從6月13就開放平日與假日下課後的戶外場地，供民眾運動，基於疫情趨緩，即日起開放校園早上（非上課時間）室外場地；但因為國際間疫情嚴竣，且第一批境外生即將返台，室內場館還是會等到7月15日才開放。

林盟喬表示，高雄市有18所大專校院，境外學生申請通過後會陸續進來。至於居家檢疫場所到底是在防疫旅館集中隔離？或是由學校各自負責？中央尚未有指示。如果是要透過防疫旅館集中隔離，以高雄市的能量看來，應付沒有問題。

楊明州表示，國內雖然趨緩，但國際疫情仍嚴竣，呼籲市民一定要落實防疫新生活，保持社教距離，無法保持社教距離就戴口罩。在漢他病毒出血熱防治部分，全國累計病例8例，其實高雄市有5例。針對市場、攤集場、夜市等鼠隻密度較高的地方，一定要加強環境衛生，不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住。

高雄市配合中央流行疫情指揮中心放寬醫療院所門禁及人員管制措施，高中職以下校園從23日起，開放校園上午室外場地。記者徐如宜／攝影
高雄市配合中央流行疫情指揮中心放寬醫療院所門禁及人員管制措施，高中職以下校園從23日起，開放校園上午室外場地。記者徐如宜／攝影

高雄市 衛生局 疫情

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