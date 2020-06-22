因應觀光旺季 馬公航空站7月1日到離站分流

因應澎湖縣觀光旅遊旺季，馬公航空站為因應大量旅客人潮自7月1日起實施國內線旅客到、離站分流措施，請搭機旅客或接機民眾注意航空站離、到站即實航班資訊系統公告，以免延誤行程。

縣府旅遊處表示，因應觀光旅遊旺季，包括立榮、華信航空公司調度集團中大型飛機投入澎湖航線，每日起落架次數平均超過140架次。

旅遊處提醒接送機民眾，可利用馬公航空站離、到站即時航班資訊系統公告內容，注意班機抵達時間，及離到站出口處，避免等待時間過長，延誤行程；搭機時提早至機場櫃檯劃位託運行李，避開排隊人潮，確保行程順暢。

馬公航空站表示，因應旅遊旺季旅客疏運應變，7月1日起澎湖機場規劃國內線旅客到離站分流措拖，以順暢機場動線秩序。到站部份，為紓解現有旅客到站提領行李空間，部份航機旅客將引導轉往國際線到站出口區(北到站口)提領行李出站。

離站部份，原國內線證照查驗及安檢處採全日雙線查驗，並於尖峰時段加開2樓國際練安檢線1線。機場1樓大廳立榮、華信航空已增設旅客報到、行李託運櫃檯，疏解旅客報到及託運行李時間；旅客聯合候補區移至國際到站出口處旁，統一受理聯合候補及叫號作業，以利接送機作業順遂。