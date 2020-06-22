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台南大內楊家古厝有坍塌風險 市府宣告暫定古蹟保護

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南大內楊家古厝有坍塌風險，市府宣告暫定古蹟保護。圖／文資處提供
台南大內楊家古厝有坍塌風險，市府宣告暫定古蹟保護。圖／文資處提供

台南大內「楊家古厝」保存地方熱心人士關注，爭取政府投入資源保護。不過楊家幾代人陸續持分累積至今所有權人高達上百人，對是否列為文化資產意見分歧。市府文資處今天指出，日前已列暫定古蹟，將邀請楊家人參與辦說明會溝通，但古厝因美濃地震造成傾斜，將不影響原有建築下，提供緊急加固支撐。

文資處表示，今年4月27日受理民眾提報大內「楊長利公厝」為文化資產，5月27日由專案小組現場勘查，小組委員認為建物木構、材料、工法與裝飾相當有特色，並見證楊家於大內聚落發展歷史，決議列冊追蹤。

楊家古厝因0206美濃地震造成屋架嚴重傾斜、屋瓦崩落，建築保存狀況不佳，部分所有權人計畫拆除正廳屋面、梁柱，更換為鐵皮屋頂，目前祖先牌位已遷出，現場可見施工用鋼材。

文資處表示，5月以來多次與楊家部分所有權人溝通，並協同專家至現場評估，以在不影響原有建築風貌之情況下，提供緊急加固支撐的建議。考量楊家古厝建物結構堪虞，文資緊急安排「古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會委員」現場勘查，依「文化資產保存法」列為暫定古蹟，「視同古蹟，不得任意毀損拆除」。

文資處人員說，因再地震可能坍塌，應先加固支撐及屋面保護，避免建築有倒塌，讓楊家能安心使用原有祭祀空間，後續將輔導所有權人申請私有古蹟及歷史建築經費補助。

不過楊家古厝土地所有權人多達百人，有人針對楊家古厝被提報為文化資產，意見分歧，文資處將擇期安排說明會，對楊家古厝所有權人說明。

台南大內楊家古厝有坍塌風險，市府宣告暫定古蹟保護。圖／文資處提供
台南大內楊家古厝有坍塌風險，市府宣告暫定古蹟保護。圖／文資處提供

歷史建築 古蹟 文化資產

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