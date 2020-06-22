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ICCA年會在高雄 楊明州：全力支持振興會展產業

中央社 / 高雄22日電

國際會議協會ICCA年會預計年底在高雄舉辦，代理市長楊明州今天表示，會持續保持聯繫並全力執行，同時加強會展產業紓困振興，提供補助、獎勵，帶動會展產業復甦。

楊明州今天在議會市政總質詢答詢表示，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，ICCA年會將於7月決定是否如期舉行，或延後於2023年再行辦理。高雄有得天獨厚優勢，市府於2017年成功爭取後，無論如何都會如當初承諾全力支持，如期進行相關籌備工作，並由會展推動專案辦公室或跨局處予以協助，掌握進度及舉辦方式、持續保持聯繫。

針對振興會展產業，楊明州說，高雄擁有國內外知名的高雄展覽館，市府一直大力推動會展產業，因應疫情，中央及經發局推出貸款融資、獎勵補貼或減收租金等紓困措施，市府會盡所能辦理商機媒合、會展體驗、參展行銷等扶助業者經營。另外，國內疫情相對和緩，現階段將思考結合特色產業、代表性展覽，吸引外縣市到高雄列為重點工作。

ICCA是全球最具權威、規模最大的國際會議組織，每次年會約有千名專業會展人士與會，今年是睽違28年再度來台舉行，高雄打敗10多個知名城市獲得主辦權，高雄具有交通運輸、觀光資源等條件優勢，議員建議市府展現產業創意及其他亮點風格，藉此機會讓世界看到高雄。

成立於1963年的ICCA，總部設於荷蘭阿姆斯特丹，是全球國際會議的龍頭組織，有近100個國家約1100名來自國家主管機關、航空、飯店、會議顧問公司的會員。ICCA年會主辦城市以競標方式進行，曾於1992年選擇台北舉辦第31屆年會；睽違28年，高雄籌劃3年，在競標過程中爭取到菲律賓宿霧、越南峴港及胡志明市、馬來西亞檳城、緬甸仰光支持，成功爭取ICCA 2020年會主辦權。

此外，今天也有議員質詢道路刨鋪標準應透明公開，楊明州表示，高雄市道路長度超過1萬2000公里，總面積約8887萬平方公尺，幅員遼闊且範圍寬廣，在預算有限下，每一筆預算都要花在刀口上。

而現行評估的「PCI量表指數」，依鋪面現況量測及觀察鋪面破壞的結果，評估鋪面整體狀況的數值，用來做為重新刨鋪的標準。為使刨鋪路段順序更公開公平，楊明州也責成養工處依PCI科學化標準，循序改善，公開刨鋪前後對比照片，並將道路刨鋪優先順序做更公開透明說明。

楊明州 會展產業 疫情

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