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屏東為解流浪動物難題 展開絕育及寵物登記晶片調查

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣內許多私人狗園，只能依靠少數志工來維護。記者陳弘逸／攝影
屏東縣內許多私人狗園，只能依靠少數志工來維護。記者陳弘逸／攝影

屏東縣內流浪動物受虐案件時有所聞，日前在屏東市某社區曾遭人惡意放置「鐵釘熱狗」引誘流浪動物食用，之後又傳出老婦持掃帚狂歐柴犬事件，讓動保人士備感憂慮。除流浪動物受虐，屏東縣流浪動物收容問題也亮起紅燈，有鑑於此，屏東縣政府將於7月展開犬貓絕育及寵物登記晶片調查。

據了解，屏東縣內許多私人狗園，只能依靠少數志工來維護，但在資源相對匱乏的情況下，也無力聘請人來協助收容所，因此，不少狗園負責人，引頸期盼縣府能嚴格要求飼主落實寵物結紮，並擴大取締飼主棄養行為。

鹽埔某私人狗園內，光園區內流浪狗就收了1500隻。負責人提到，幾乎每天都有飼主因家中貓狗生了下一代，來電詢問能否收容。

潮州某狗園負責任表示，有不少飼主家中貓或狗沒有落實結紮，生了之後沒能力養，飼主若無法送收容所，便可能將幼貓幼狗任意棄養，有飼主知道狗園位置，一大早或深夜將流浪狗丟在狗園門口，遇到這種情況，無奈也只好收容。

社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟表示，收容並非解決流浪動物的唯一方法，主要還是希望飼主能有正確的飼養概念，落實犬貓絕育及寵物登記晶片，即可降低任意繁殖，也有助於警惕飼主不要任意棄養，也能追蹤走失貓狗。

屏東縣政府農業處處長黃國榮說，犬貓絕育可避免流浪貓狗的滋生，並減少交配可能影響的健康及行為問題；絕育後的公犬貓較不易受母犬貓氣味引誘、減少攝護腺增生及睪丸癌風險、消除發情期所產生種種困擾行為。

屏東縣政府農業處表示，寵物登記及絕育無勸導期可直接開罰，飼主未辦理絕育將涉及違反動物保護法第22條第3項規定，可處以5萬元至25萬元罰緩；家犬貓需植入晶片及完成寵物登記，違者依法可處以3千元至1萬5千元罰緩。

屏東縣犬貓絕育及寵物登記晶片調查從7月1日開始，先在屏東市金泉里、仁愛里及鹽埔鄉仕絨村等三區辦理，後續將擴展相關家犬貓普查工作至其他區域。

飼主落實犬貓絕育即可降低任意繁殖，以及避免流浪貓狗的滋生。記者陳弘逸／攝影
飼主落實犬貓絕育即可降低任意繁殖，以及避免流浪貓狗的滋生。記者陳弘逸／攝影
落實犬貓絕育及寵物登記晶片，即可降低任意繁殖，也有助於警惕飼主不要任意棄養以及追蹤走失貓狗。記者陳弘逸／攝影
落實犬貓絕育及寵物登記晶片，即可降低任意繁殖，也有助於警惕飼主不要任意棄養以及追蹤走失貓狗。記者陳弘逸／攝影
落實寵物登記晶片有助於警惕飼主不要任意棄養以及追蹤走失貓狗。記者陳弘逸／攝影
落實寵物登記晶片有助於警惕飼主不要任意棄養以及追蹤走失貓狗。記者陳弘逸／攝影
社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟強調，收容並非解決流浪動物的唯一方法。記者陳弘逸／攝影
社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟強調，收容並非解決流浪動物的唯一方法。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府將於7月1日展開犬貓絕育及寵物登記晶片調查。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府將於7月1日展開犬貓絕育及寵物登記晶片調查。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 寵物 流浪動物

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