高市議長補選 民進黨推人選與國民黨一搏

高雄市議長許崑源驟逝，遺缺將進行補選。繼國民黨決議推舉市議員曾麗燕後，民進黨今天起受理參選者登記，總召韓賜村表示「只要多拉幾席還是有勝選機會」。

市議會席次不過半的民進黨，今天在黨團開會研商議長補選推派人選，近一個小時的討論沒有具體人選，將開放至明天中午前受理參選登記。韓賜村會後受訪指出，會推出黨的參選人並爭取勝選；明天中午前受理參選登記，如果2人以上登記參選就要再協調。

他指出，民進黨有25席議員，加上友黨有28至29席，如果再多拉幾席不無勝選可能，對議長補選一役有信心。至於「多拉幾席」的對象是鎖定無黨聯盟，或是國民黨可能出走對象？韓賜村只簡短表示「就是要拉攏議員爭取勝選機會」。

民進黨內有多位資深議員被認為是補選的熱門人選，不過，曾與許崑源競逐這屆議長的「7連霸」議員李喬如表達沒有意願；前議長康裕成則說「還未思考」。

國民黨16日進行假投票後，推舉曾麗燕為議長補選參選人，黨部也要求所有議員團結齊心均應以黨提名人選記名投票，如有違反情事則以黨紀處分議處。

不過，連日來藍營內有雜音傳出，有人擬退出黨團運作，也有人說不怕被議處，票要投給自己，甚至揚言「不惜退出政壇、沒在怕」。面對黨團內部不同意見的聲浪，曾麗燕接受電話採訪指出，會展現最大誠意溝通並尋求支持，此時的國民黨沒有分裂的本錢。

至於何時進行議長補選，議會秘書長黃錦平指出，依規定要在大會進行討論，按議會定期大會日程表，應該是7月1日以後。高雄市議會共66席，依黨團運作區分，扣除許崑源，國民黨團議員32席、民進黨加台聯共26席、無黨團結聯盟4席、時代力量2席、無黨籍1席。