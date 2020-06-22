熱浪侵襲 高市府啟動跨局處因應措施

連日高溫熱浪侵襲，高市府今天啟動跨局處因應措施，包括社會局和教育局等祭出因應對策，對長者及街友等加強防範熱傷害服務，而上午第4節及下午第1節時段避免排體育課程。

高雄市政府環保局指出，中央氣象局持續發布太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣、台東縣、台北市盆地為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

環保局表示，預估這一週高雄白天最高溫在32至34度左右，市府啟動跨局處熱浪危害因應措施，環保局每天調度洗街車進行高溫灑水及洗街約20公里，並通知40處營建工地加入洗街作業，每月約可達1500公里，共同為環境降溫。對清潔隊員實施熱危害預防及教育訓練。

另外，社會局針對長者、身障及街友等弱勢族群，加強防範高溫熱傷害及提供相關服務；教育局請各級學校避免於上午第4節及下午第1節時段排體育課程；勞工局針對雇主宣導，加強現場主管及作業勞工熱危害預防教育等，

高市府環保局呼籲，民眾如果發生熱浪危害情事，可撥打環保局公害陳情專線（07-7317600）及1999反應，高市府將全力協助民眾處置。