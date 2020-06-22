屏東瑪家鄉禮納里部落推動行動支付結合三倍券再加碼

屏東縣瑪家鄉禮納里部落也能使用行動支付！禮納里部落獲經濟部中小企業輔導資源挹注，結合數位資訊科技，目前有10個店家加入行動支付行列，部落內也設置兩處Kiosk導覽資訊站，推出「幸福禮納里」APP，整合部落店家資訊，並搭配7月政府推出三倍券優惠再加碼，帶領遊客來趟不一樣的遊學體驗小旅行。

瑪家鄉長梁明輝說，公所結合拾山悅文創整合有限公司向中央爭取計畫，以「屏東縣瑪家鄉禮納里部落（瑪家＋好茶）」獲經濟部中小企業處輔導資源挹注，wifi強化並結合數位資訊科技。

梁明輝說，禮納里部落推出行動支付，設置兩處Kiosk資訊互動導覽站，設計「幸福禮納里」APP等，期盼增加遊客黏著度，讓遊客更加認識禮納里部落的工藝文化與秘境，以深度文化兼具趣味遊學體驗小旅行。

拾山悅文創整合公司副總張瑩瑩說，部落內沒有設置提款機，須到山下超商領錢，遊客購買物品時無法刷卡，降低消費意願，為解決類似問題，輔導店家設置行動支付，並將店家資訊整合，推出APP，目前有加入店家22家，有10家有行動支付。

在禮納里部落開設姥瑰工坊業者白仙女說，過去以網路行銷為主，客人到現場店舖會問「可不可以刷卡？」，來這裡客人不見得會帶很多現金，行動支付設置是很好的配套措施。申請行動支付不會太困難，一定要有商業登記，不用花到錢，資料填齊全。

受到疫情衝擊，白仙女說，這半年，銷售成績下降約七成，體驗課程都暫緩取消，隨疫情解封，遊客有逐漸回來，希望透過這次三倍券促銷，帶動部落經濟。

瑪家鄉公所指出，推出「幸福禮納里」APP，也完成二處kiosk導覽機建置，一處在瑪家穀倉（未來的瑪家遊客中心），一處在脫鞋子部落友善店鋪，除了二點設置數位尋寶遊趣點，也在人潮密集1n1空間及玫瑰教堂設置，遊客走到這四處透過藍芽發射，可獲電子集章以兌換網路商城購物金，除導覽機設置，只要在區內景點掃瞄ＱR CODE就可享有中英文語音導覽的服務。