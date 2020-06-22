胡璉厚植金門實力 楊鎮浯感念並深思

今天是前金門防衛司令部司令胡璉逝世43週年紀念日，縣長楊鎮浯帶領各局處主管祭拜追思時表示，胡璉為金門打下基礎，厚植各項發展實力，並永續至今，值得政治工作者深思。

胡璉在1949年和1957年兩度擔任金防部司令官，對金門多所建樹，金門民眾稱他為「現代恩主公」，1977年6月22日因心臟病突發於台北逝世，享壽70歲；家屬親友遵從他的遺囑，將遺體火化，海葬於大、小金門間水頭灣海水域中。

每年胡璉忌日，金門各界都會辦理追思祭典。楊鎮浯上午率領各局處主官，來到位於金城鎮的伯玉亭（胡璉字伯玉）公園主持追思祭典，陪同祭拜的還有金防部指揮官賀政與官兵代表。

楊鎮浯受訪時細數胡璉主政時期對金門的貢獻說，胡璉的遺澤持續至今，包括深耕教育，廣建學校，提升金門民眾基礎學力；興辦酒廠，進而讓金門酒廠成為今日金門經濟命脈；此外，胡璉廣建道路，厚植金門交通發展，加上大量植樹，讓金門擁有美麗的生態環境。

楊鎮浯說，胡璉為金門所做的基礎和永續工作，值得當今政治工作者深思，大家都要思考如何為這個島嶼的長久發展努力。

胡璉孫子胡敏越表示，除了親友團，胡璉故居紀念館暨研究中心人員，以及胡璉當年帶領的「怒潮學校」子弟兵多人，這次專程從台灣各地到金門，向胡璉致意。他說，位於新北市新店的胡璉故居紀念館暨研究中心去年9月開放，希望透過新北與金門的連結，讓更多台灣民眾來金門體認胡璉精神，並振興金門經濟。

藝人董至成也來追思胡璉。董至成和胡敏越是世新大學同學，他說，父親曾在金門服役10年，自己在藝工大隊當兵時來過金門多次，近年來還曾來金主持跨年晚會，但直到最近才知同學的祖父是大名鼎鼎的胡璉。