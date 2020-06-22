快訊

人在東京想北韓？日本「朝鮮學校」的仇恨夾縫裡異邦人

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

胡璉厚植金門實力 楊鎮浯感念並深思

中央社 / 金門縣22日電

今天是前金門防衛司令部司令胡璉逝世43週年紀念日，縣長楊鎮浯帶領各局處主管祭拜追思時表示，胡璉為金門打下基礎，厚植各項發展實力，並永續至今，值得政治工作者深思。

胡璉在1949年和1957年兩度擔任金防部司令官，對金門多所建樹，金門民眾稱他為「現代恩主公」，1977年6月22日因心臟病突發於台北逝世，享壽70歲；家屬親友遵從他的遺囑，將遺體火化，海葬於大、小金門間水頭灣海水域中。

每年胡璉忌日，金門各界都會辦理追思祭典。楊鎮浯上午率領各局處主官，來到位於金城鎮的伯玉亭（胡璉字伯玉）公園主持追思祭典，陪同祭拜的還有金防部指揮官賀政與官兵代表。

楊鎮浯受訪時細數胡璉主政時期對金門的貢獻說，胡璉的遺澤持續至今，包括深耕教育，廣建學校，提升金門民眾基礎學力；興辦酒廠，進而讓金門酒廠成為今日金門經濟命脈；此外，胡璉廣建道路，厚植金門交通發展，加上大量植樹，讓金門擁有美麗的生態環境。

楊鎮浯說，胡璉為金門所做的基礎和永續工作，值得當今政治工作者深思，大家都要思考如何為這個島嶼的長久發展努力。

胡璉孫子胡敏越表示，除了親友團，胡璉故居紀念館暨研究中心人員，以及胡璉當年帶領的「怒潮學校」子弟兵多人，這次專程從台灣各地到金門，向胡璉致意。他說，位於新北市新店的胡璉故居紀念館暨研究中心去年9月開放，希望透過新北與金門的連結，讓更多台灣民眾來金門體認胡璉精神，並振興金門經濟。

藝人董至成也來追思胡璉。董至成和胡敏越是世新大學同學，他說，父親曾在金門服役10年，自己在藝工大隊當兵時來過金門多次，近年來還曾來金主持跨年晚會，但直到最近才知同學的祖父是大名鼎鼎的胡璉。

金門 楊鎮浯

延伸閱讀

金門「1+1振興券」 網路掀熱議

金門振興券預定7月17日上路 可望創造5.6億元消費

「上帝金戒指」降臨金門 民眾驚呼：看到了此生無憾

金門親子嘉年華7月1日登場 來就抽飛到飽機票

相關新聞

立委批不宜開發 六龜溫泉業喊冤「面積已經砍一半」

時代力量昨在高雄旗山召開國土計畫南區座談會，立委陳椒華認為，高雄山區經歷多次天災，六龜寶來不老溫泉區不宜再開發，發言引發...

屏東縣警局新任局長 加強掃蕩槍枝、毒品、黑幫

屏東縣警察局今天上午9時，於縣警局大禮堂舉行「新舊任警察局長交接典禮」。並由警政署公共關係室主任李文章接任屏東縣警局局長...

國土計畫明年5月上路 時力：寶來溫泉區不宜開發

國土計畫明年5月上路，時代力量4位民代昨在高雄開南區座談會，立委陳椒華認為，台南、高雄與屏東的「國土復育促進地區」建議處...

端午疏運 90國道客運85折

端午連假將至，鼓勵民眾多使用大眾運輸，客運業者推動一系列公共運輸優惠措施，包括14家業者、90條國道客運路線採平日優惠票...

金門「1+1振興券」 網路掀熱議

搭配行政院7月將推出的「振興三倍券」，金門縣長楊鎮浯要求各單位在端午節前公布「1+1振興券」方案，昨日網路上流傳縣府針對...

馬祖梅花鹿聖地傳鹿隻遭「滅口」 縣府急喊誤會

馬祖北竿大坵疑似因連江縣政府執行「減口計畫」，導致梅花鹿數量日益減少，連江縣產發處表示，縣府並無撲殺梅花鹿，僅有在地業者...

金門振興經濟推「雙倍券」 草案提早曝光網路熱議

新冠肺炎疫情趨緩，進入後疫情階段，民間要求振興的壓力如排山倒海，金門縣長楊鎮浯日前在縣務會議中要求各單位，一定要在端節前...

南陽美術聯展今天揭幕 佛光緣美術館展出68件作品

「台南市南陽美術協會」推出畫家聯展，畫展今天在佛光山佛光緣美術館開幕，16位藝術家展出68件作品，西畫、國畫、雕塑與複合...

旗山廣福社區據點揭牌 不老長輩平均75歲

高雄旗山廣福社區聚集一群日治時期因糖業而移民落腳的居民，社區聚集閩客族群與新住民，近年社區以參與式預算方式成功設置異國文...

國土計畫明年上路 時力立委：寶來不老溫泉不宜開發

縣市國土計畫明年5月上路，時代力量四位民代今天下午在高雄旗山召開南區場座談會，立委陳椒華認為，台南、高雄與屏東的國土復育...

屏東海底廢棄漁網再利用 讓海廢不再只能送焚化爐

屏東縣政府環保局今天辦「109年度屏東縣水環境巡守隊成果發表及頒獎典禮活動」。水環境巡守隊成果發表活動中，由環保局與大仁...

影／因防疫小明回家難 徐國勇：向新住民致歉

新冠疫情今年一月爆發至今，仍有一些新住民之子（小明）無法返台，無法回家，內政部長徐國勇今天在台東表示，為了防疫，為了大家...

熱門新聞

IKEA桃園店關店倒數搶購 「沙魚公車站」打卡至7月8日

要迎白沙屯媽祖 彰化縣信徒上萬份食品等著招待香燈腳

金門振興經濟推「雙倍券」 草案提早曝光網路熱議

影／建國科大畢典捧花下跪求婚 加油站副站長抱得美人歸

影／柯文哲牽陳佩琪走鐵軌 牽手曬恩愛

馬祖梅花鹿聖地傳鹿隻遭「滅口」 縣府急喊誤會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。