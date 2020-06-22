南高6區24日停水7小時 近萬戶受影響

台灣自來水公司今天宣布，為配合台3線箱涵新建工程辦理管線遷移，24日上午9時至下午4時，台南、高雄共有6個行政區、9667戶停水7小時，籲請用戶做好相關準備。

台灣自來水公司第六區管理處副處長張煥獎表示，因配合交通部公路總局第五區養護工程處曾文工務段「台3線381K+200箱涵新建工程」，臨時辦理管線遷移，將自24日上午9時至下午4時停水7小時。

張煥獎表示，停水範圍為台南市南化區、左鎮區、山上區，高雄市內門區、田寮區、旗山區，總計6個行政區部分里共9667戶。除停水區域外，其餘地區可正常供水，但復水時管線末端、大樓及地勢較高地區，可能稍有延遲情形。

他說，為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發布颱風警報，停水施工將取消。停水後復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水。