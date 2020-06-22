韓國瑜未住官邸仍編維護費 綠營議員：蚊子館

媒體報導，前高雄市長韓國瑜任內不住官邸，自行在外租屋，每年還編新台幣124萬元維護，每天得浪費4名警力站崗。民進黨議員鄭孟洳今天質詢直言「這是最高級蚊子館」。

代理市長楊明州隨後接受媒體訪問澄清，市長官邸面積是160多坪，加上副市長等官邸才有500多坪。不管有沒有使用，都需要基本維護費；至於閒置的官邸有員警站崗，這部分會請行政國際處檢討。

鄭孟洳上午在議會總質詢引媒體報導，質疑韓國瑜為何要花4萬元在外租屋及浪費124萬元公帑，且官邸根本沒有做公益用途，官邸變成蚊子館。

高雄市政府行政國際處代理處長蔡淑貞答詢說明，124萬元預算其實是包含光復二街的32間宿舍、澄清路8間宿舍，以及凱旋路的市長官邸等。

鄭孟洳追問之前有否團體要租用市長官邸，蔡淑貞答詢說，官邸要做公益使用，因格局要進行變更及安全性，經評估後官邸是供市長住宿，變更還得花一筆費用，且如果下任市長住官邸，又要再改回來。

蔡淑貞尚未說完，鄭孟洳打斷指出，之前有團體要申請在官邸辦公益活動但遭到拒絕，韓國瑜從頭到尾都在自圓其說，讓市長官邸變成蚊子館，她要求新任市長要讓官邸維持正常運作。

蘋果日報今天報導，韓國瑜以「佔地522坪的官邸太大、太浪費」為由，就任市長之初自掏腰包近4萬元租屋而居，宣稱「官邸將拿來當公關平台，或辦公益活動、宴請外賓」之用。但直到1年半後遭罷免解職，韓國瑜所宣稱的官邸功用未實現過。無主官邸每年照編124萬元預算，每天還得由4名員警站崗。