快訊

人在東京想北韓？日本「朝鮮學校」的仇恨夾縫裡異邦人

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委批不宜開發 六龜溫泉業喊冤「面積已經砍一半」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
時力立委陳椒華反對開發六龜寶來不老溫泉區，業者有不同意見。圖／本報資料照
時力立委陳椒華反對開發六龜寶來不老溫泉區，業者有不同意見。圖／本報資料照

時代力量昨在高雄旗山召開國土計畫南區座談會，立委陳椒華認為，高雄山區經歷多次天災，六龜寶來不老溫泉區不宜再開發，發言引發六龜溫泉業者反彈。六龜觀光休閒協會表示，六龜沒有汙染性工業與養殖業，最適合發展觀光產業；考量用地安全，休閒園區從原本的887公頃減為400多公頃，外界不該讓六龜觀光產業蒙受汙名。

國土計畫明年5月上路，18縣市提出的草案已送交內政部營建署進行初審。時代力量立委陳椒華昨會同高市議員林于凱、黃捷在旗山圖書館舉辦座談會，內政部營建署與高市府都發局人員出席。會中陳椒華特別點名六龜寶來不老溫泉區畫設情況，認為高雄山區天災頻繁，溫泉區不宜繼續大規模開發。

對此意見，六龜觀光休閒協會秘書長陳建男表示，昨天座談會沒有任何業者受邀參與，立委陳椒華不了解六龜在地產業與居民心聲，只會以環保議題將觀光產業罪惡化，六龜沒有工業與養殖業，最適合發展觀光產業，很多在地居民因爲舊制農地限制，無法合法使用房屋或地目，只能舊屋翻修背負違建之名，國土計畫中都應該重新檢討，經專家評估，沒有在紅色警戒區的區域，都應該劃入城鄉發展2-3類。

桃花源渡假村業者黃國祥說，八八風災發生至今11年，民間都不敢投資開發，「寶來不老溫泉觀光休閒園區」已由原先規畫的887公頃減為400多公頃，幾乎砍掉一半開發土地，未受損土地與房屋應規劃為合法土地開發使用，對政府、民間、 溫泉觀光產業都有利，這樣才是三贏策略。

六龜 溫泉 時代力量

延伸閱讀

國土計畫明年5月上路 時力：寶來溫泉區不宜開發

國土計畫明年上路 時力立委：寶來不老溫泉不宜開發

馬頭山「惡地山村市集」開賣 再度凝聚反掩埋場力量

高雄罷免黃捷下星期送罷免理由書 罷免陳致中有6連署點

相關新聞

立委批不宜開發 六龜溫泉業喊冤「面積已經砍一半」

時代力量昨在高雄旗山召開國土計畫南區座談會，立委陳椒華認為，高雄山區經歷多次天災，六龜寶來不老溫泉區不宜再開發，發言引發...

屏東縣警局新任局長 加強掃蕩槍枝、毒品、黑幫

屏東縣警察局今天上午9時，於縣警局大禮堂舉行「新舊任警察局長交接典禮」。並由警政署公共關係室主任李文章接任屏東縣警局局長...

國土計畫明年5月上路 時力：寶來溫泉區不宜開發

國土計畫明年5月上路，時代力量4位民代昨在高雄開南區座談會，立委陳椒華認為，台南、高雄與屏東的「國土復育促進地區」建議處...

端午疏運 90國道客運85折

端午連假將至，鼓勵民眾多使用大眾運輸，客運業者推動一系列公共運輸優惠措施，包括14家業者、90條國道客運路線採平日優惠票...

金門「1+1振興券」 網路掀熱議

搭配行政院7月將推出的「振興三倍券」，金門縣長楊鎮浯要求各單位在端午節前公布「1+1振興券」方案，昨日網路上流傳縣府針對...

馬祖梅花鹿聖地傳鹿隻遭「滅口」 縣府急喊誤會

馬祖北竿大坵疑似因連江縣政府執行「減口計畫」，導致梅花鹿數量日益減少，連江縣產發處表示，縣府並無撲殺梅花鹿，僅有在地業者...

金門振興經濟推「雙倍券」 草案提早曝光網路熱議

新冠肺炎疫情趨緩，進入後疫情階段，民間要求振興的壓力如排山倒海，金門縣長楊鎮浯日前在縣務會議中要求各單位，一定要在端節前...

南陽美術聯展今天揭幕 佛光緣美術館展出68件作品

「台南市南陽美術協會」推出畫家聯展，畫展今天在佛光山佛光緣美術館開幕，16位藝術家展出68件作品，西畫、國畫、雕塑與複合...

旗山廣福社區據點揭牌 不老長輩平均75歲

高雄旗山廣福社區聚集一群日治時期因糖業而移民落腳的居民，社區聚集閩客族群與新住民，近年社區以參與式預算方式成功設置異國文...

國土計畫明年上路 時力立委：寶來不老溫泉不宜開發

縣市國土計畫明年5月上路，時代力量四位民代今天下午在高雄旗山召開南區場座談會，立委陳椒華認為，台南、高雄與屏東的國土復育...

屏東海底廢棄漁網再利用 讓海廢不再只能送焚化爐

屏東縣政府環保局今天辦「109年度屏東縣水環境巡守隊成果發表及頒獎典禮活動」。水環境巡守隊成果發表活動中，由環保局與大仁...

影／因防疫小明回家難 徐國勇：向新住民致歉

新冠疫情今年一月爆發至今，仍有一些新住民之子（小明）無法返台，無法回家，內政部長徐國勇今天在台東表示，為了防疫，為了大家...

熱門新聞

IKEA桃園店關店倒數搶購 「沙魚公車站」打卡至7月8日

要迎白沙屯媽祖 彰化縣信徒上萬份食品等著招待香燈腳

金門振興經濟推「雙倍券」 草案提早曝光網路熱議

影／建國科大畢典捧花下跪求婚 加油站副站長抱得美人歸

影／柯文哲牽陳佩琪走鐵軌 牽手曬恩愛

馬祖梅花鹿聖地傳鹿隻遭「滅口」 縣府急喊誤會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。