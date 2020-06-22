立委批不宜開發 六龜溫泉業喊冤「面積已經砍一半」

時代力量昨在高雄旗山召開國土計畫南區座談會，立委陳椒華認為，高雄山區經歷多次天災，六龜寶來不老溫泉區不宜再開發，發言引發六龜溫泉業者反彈。六龜觀光休閒協會表示，六龜沒有汙染性工業與養殖業，最適合發展觀光產業；考量用地安全，休閒園區從原本的887公頃減為400多公頃，外界不該讓六龜觀光產業蒙受汙名。

國土計畫明年5月上路，18縣市提出的草案已送交內政部營建署進行初審。時代力量立委陳椒華昨會同高市議員林于凱、黃捷在旗山圖書館舉辦座談會，內政部營建署與高市府都發局人員出席。會中陳椒華特別點名六龜寶來不老溫泉區畫設情況，認為高雄山區天災頻繁，溫泉區不宜繼續大規模開發。

對此意見，六龜觀光休閒協會秘書長陳建男表示，昨天座談會沒有任何業者受邀參與，立委陳椒華不了解六龜在地產業與居民心聲，只會以環保議題將觀光產業罪惡化，六龜沒有工業與養殖業，最適合發展觀光產業，很多在地居民因爲舊制農地限制，無法合法使用房屋或地目，只能舊屋翻修背負違建之名，國土計畫中都應該重新檢討，經專家評估，沒有在紅色警戒區的區域，都應該劃入城鄉發展2-3類。

桃花源渡假村業者黃國祥說，八八風災發生至今11年，民間都不敢投資開發，「寶來不老溫泉觀光休閒園區」已由原先規畫的887公頃減為400多公頃，幾乎砍掉一半開發土地，未受損土地與房屋應規劃為合法土地開發使用，對政府、民間、 溫泉觀光產業都有利，這樣才是三贏策略。