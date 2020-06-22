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新任屏東警局長李文章 加強掃蕩槍黑毒

中央社 / 屏東縣22日電

屏東縣警察局今天舉行新任局長交接典禮，返鄉服務的新任局長李文章表示，治安將以槍枝、毒品及黑幫掃蕩優先，同時，也將配合縣長潘孟安的觀光政策加強交通的管制。

交接典禮由警政署副署長黃宗仁及縣長潘孟安一起監交，潘孟安在致詞表示，安居樂業最重要，謝謝警察同仁這幾年讓人民看到警察時，是一種信賴與安心，李文章是刑事專家，希望他發揮專長、深入社區，為人民服務。

黃宗仁則要大家一起監督警察，並表示，李文章是刑事專家，是全台縣市警察局長中唯一的犯罪學博士，這幾年台灣的警察進步很多，而警政署也已經編列預算，將以新台幣38億元更新通訊系統，17億更新偵防車。

返回家鄉屏東服務的李文章接受媒體訪問，未來對屏東的治安重點，第1個重點是槍枝的掃蕩，然後是毒品，另外是黑幫，這些都還有努力的空間，他將就這3部分來加強；另外，屏東是五星級的觀光大縣，到恆春半島的交通管制和疏導將是加強的重點。

刑事體系出身的李文章今年57歲，屏東萬丹鄉人，是中央警察大學51期刑事系畢業、刑事警察學系碩士及犯罪防治研究所博士，歷任刑事警察局及台北市刑大大隊長、刑事局主任秘書及基隆港務警察總隊長、警政署公共關係室主任等職務，曾偵破多起重大刑案。

原局長葉明潭擔任局長將近2年，今天調任台南市警察局督察長。

警察 屏東縣 潘孟安

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