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高市勞工局辦3天「青年職涯規畫研習營」免費報名參加

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局舉辦青年職涯規劃研習營，7月15日至17日在橋頭糖廠百世新天地，為20至29歲青年安排為期3天的實用課程及活動。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局舉辦青年職涯規劃研習營，7月15日至17日在橋頭糖廠百世新天地，為20至29歲青年安排為期3天的實用課程及活動。圖／高雄市勞工局提供

高市勞工局舉辦青年職涯規劃研習營，7月15日至17日在橋頭糖廠百世新天地，為20至29歲青年安排為期3天的實用課程及活動，引領就業「職奔美好」，免費參加，歡迎趕緊相揪來報名。詳情可洽訓練就業中心官網 https://www.ktec.gov.tw/ 。

今年因為疫情影響，使許多求職者面臨更多嚴峻的考驗，勞工局特別規畫｢青年職涯規劃研習營」，包括職業適性探索、產業趨勢分析、暢銷作家專題講座、企業觀摩職場體驗、履歷撰寫與面談技巧、一對一模擬面試等，總共3天的深化課程及活動，要讓參加的青年朋友在未來的求職路上脫穎而出，成為職場新尖兵。

高雄市勞工局代理局長陳石圍表示，青年朋友面臨求職路上的三大困擾為「不清楚自己的優勢與限制」、「不知道自己的目標是什麼」及「不知道怎麼行動」。今年所安排一系列的課程活動，就是希望透過專業講師的引導與協助，讓參加學員可以逐步來探索自我的職業適性，規畫並設立目標，且能掌握面試訣竅與行動要領，也可以認識有哪些政府資源可以來運用，相信對未來的求職、就業一定有很大的幫助。

青年 求職 勞工局

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