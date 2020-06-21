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馬祖大坵梅花鹿聖地 驚傳數量驟減還有「減口計畫」

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
馬祖北竿大坵的梅花鹿為當地觀光熱門景點，近期卻傳出梅花鹿被滅口爭議。聯合報系資料照
馬祖北竿大坵的梅花鹿為當地觀光熱門景點，近期卻傳出梅花鹿被滅口爭議。聯合報系資料照

馬祖北竿大坵疑似因連江縣政府執行「減口計畫」，導致梅花鹿數量日益減少，連江縣產發處表示，縣府並無撲殺梅花鹿，僅有在地業者掩埋自然死亡的梅花鹿，針對數量減少因素將進一步調查。

民進黨連江縣黨部主委候選人李問指出，遊客反應到大坵看不到梅花鹿，縣府竟回應因執行梅花鹿「減口計畫」不當，在撲殺30隻梅花鹿時，驚嚇到其他梅花鹿，導致梅花鹿不再親近人群。

事發一個月後仍不見縣府說明「減口計畫」撲殺數量及委外廠家，李問也質疑，大坵不只有今年有梅花鹿數量過剩問題，但為何過去沒有執行案例可以參考？

對此，產發處長劉德全表示，縣府並沒有執行所謂的「減口計畫」來撲殺梅花鹿，僅是請在地也者就地掩埋自然死亡17隻、老殘13隻，總計30隻梅花鹿，先前將自然死亡數量誤認成滅口數，未來將持續調查梅花鹿減少原因。

劉德全指出，後山食物多、天氣日漸炎熱與正值生產期皆有可能為梅花鹿驟減因素，而業者就地掩埋死亡鹿隻或大坵周邊進行重大建設等，皆可能造成梅花鹿數量減少。

另外，有民眾指出委外廠家以「鞭炮、擲石」等方式引鹿迎賓，希望梅花鹿靠近碼頭親近人群的行為，劉表示，這的確是不正確的方式，造成鹿群驚嚇，之後會請廠商改用桑葉引導梅花鹿。

連江縣府秘書長張龍德表示，大坵梅花鹿長期為連江縣推動生態觀光的主力及重點觀光地區，連江縣長劉增應也要求內部組成調查小組，了解梅花鹿數量減少原因。

張龍德說，產發處確實無委託業者減口，若調查出業者有自行進行撲殺的行為，就會以涉及動物保護法來法辦，另外相關單位具督導責任，若有督導不周，也會依行政責任進懲處。

梅花 民進黨 碼頭

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