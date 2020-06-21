金門振興經濟推「雙倍券」 草案提早曝光網路熱議

新冠肺炎疫情趨緩，進入後疫情階段，民間要求振興的壓力如排山倒海，金門縣長楊鎮浯日前在縣務會議中要求各單位，一定要在端節前公布「1+1振興券」發放細節，今日施行辦法在網路上流傳，對此縣府表示，大致規畫已確定，預計下週三正式公布施行細節。

金門縣府預計將於明、後兩日召開金門縣「1+1振興券」工作小組會議，但會議資料今天卻意外流出，讓縣府的規畫提前曝光，也引起網路上激烈討論。

據了解，依據縣府的規劃，這項「振興經濟振興券實施計畫，以金門縣14萬設籍民眾為實施對象，符合資格者可於7月17至19日，持身分證正本及新台幣2千元領取一份價值新台幣4千元的振興券，單張票券面額為新台幣500元，共計8張，不拆發、不找零，預期最高能帶動產業消費額新台幣5.6億元，暫訂在於7月17至19日發放，各村里銷售點以通知單為準，票券流通期間自發券日至109年12月31日。

由於中央推出「振興三倍券」，每人支付 1千元，可變成 3千元，金門縣府的這項加碼「雙倍券」，也要民眾拿出2千，才可領4千元的振興券，這項消息在網路上引起熱議，有李姓網友就說，還沒領到券，就已經有人再打電話詢問收購的價碼，看來票券的美意會大打折扣，也有人建議金酒應該出點套餐讓券的附加價值提升。

陳姓網友也質疑，發券對小老百姓起不了效果，只便宜特定行業；甚至有人直接打槍縣長不知民間疾苦，應該發現金，才能解民眾燃眉之苦。

也有民眾直言，怎有一種拿2000元現金去買5折券的感覺，而且政府向百姓收的是「現金」，可做任何運用、週轉，沒有限制、更沒有時效；反觀換回來的券有時效、還有使用限制；另有民眾說，中央政府已經向全國百姓先剝了第一層皮了⋯地方政府還加碼扒第二層皮⋯⋯是還給不給老百姓活呀！