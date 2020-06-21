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南陽美術聯展今天揭幕 佛光緣美術館展出68件作品

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
台南市南陽美術協會聯展今天在佛光緣美術館開展，共展出16位藝術家作品。圖／佛光山提供
台南市南陽美術協會聯展今天在佛光緣美術館開展，共展出16位藝術家作品。圖／佛光山提供

「台南市南陽美術協會」推出畫家聯展，畫展今天在佛光山佛光緣美術館開幕，16位藝術家展出68件作品，西畫、國畫、雕塑與複合媒材主題皆有不同表現，參展藝術家施珍瑛致贈畫作「是我非我無我」給美術館珍藏，館長如常法師代表接受。

國際佛光會中華總會南區協會會長林文輝、亞細亞水彩畫聯盟榮譽主席陳甲上、南瀛書畫學會理事長鄭枝南、廣源美術館籌備處負責人蕭仁呈等人出席開幕式。館長如常法師表示，新冠病毒疫情影響大眾生活，能夠畫畫、辦畫展是件幸福的事，佛光緣美術館總館受到許多藝術家喜愛，可以在佛光山上這樣歡喜的地方和大眾分享創作，這也是星雲大師的理想。

南陽美術協會成立於1985年成立，展出作品涵蓋平面、立體，以及抽象寫意、日常生活和攝影作品等類別創作。藝術家暨策展人施珍瑛說，南陽美術協會成員來自各行各業，4人在大學任教，也有人是素人畫家。

展出作品中，施珍瑛「山水．禪．日月」揉合東西文化、立體、平面、西畫和書法。劉贏的漆畫系列，採用的是天然漆，「觀世間」、「西方三聖」、「一念之間」等作品帶有宗教意涵。

美術館 藝術家 佛光山

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