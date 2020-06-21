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陸船越界載貨 馬祖海巡查辦與落實防疫

中央社 / 連江縣21日電

馬祖海巡在東引北澳口外查獲中國船載運民生物資，將依兩岸人民關係條例及海關緝私條例擴大偵辦，為避免防疫破口，海巡執勤落實防疫措施。

20日晚間海巡署第十一巡防區指揮部接獲通報，雷達監控系統發現不明目標進入東引海域，與本國籍漁船發生接駁併靠情形，海巡署第十一巡防區指揮部統合馬祖海巡隊、馬祖岸巡隊及連江查緝隊展開調查，晚間8時查獲東引北澳口近岸，有艘大陸籍無船名貨船，併靠本國籍貨船「福興號」旁，海巡以優勢警力登船調查。

海巡指出，發現本國籍福興號貨船無人，另艘陸籍貨船則載有一批不明貨品，後續貨品來源將繼續釐清，海巡將無名陸船押返東引中柱港消毒，並滯留調查4名大陸船員，將約談福興號貨船人員進行偵查，全案將依兩岸人民關係條例及海關緝私條例，或懲治走私條例擴大偵辦。

有關不明貨品疑似是台灣製造日常用品民生物資，未有相關豬肉製品。海巡署表示，目前正值嚴防武漢肺炎與「非洲豬瘟」防疫期間，海巡人員登檢謹慎且做好防疫措施，並呼籲民眾若有發現海上不法情事，請撥打118海巡服務專線。

海巡署 馬祖 海關

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