金門振興券預定7月17日上路 可望創造5.6億元消費

中央三倍券將於7月15日施行，金門振興券則預定在7月17日隨後上路，據縣府初步規劃，凡設籍金門縣民眾持現金新台幣2000元，即可領取價值4000元振興券，預估可帶動5.6億元地區消費。

縣府建設處明天將邀集各鄉鎮公所研商發放振興券分工辦法，但振興券計畫已外流，網路瘋傳。縣府表示，楊鎮浯將在24日正式宣布施行振興券，相關辦法以縣長宣布內容為主。

根據縣府初步規劃，為減緩武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）衝擊，活絡地方產業經濟，短期內提升內需消費氛圍，訂定「金門縣振興經濟振興券補助實施計畫」。

縣府建設處表示，振興券以金門縣14萬設籍民眾為施行對象，票券流通期間至發券日期到12月31日，預期最高帶動地區產業消費達新台幣5.6億元。

依照計畫辦法，每位符合請領資格者，持現金2000元可領取一份價值4000元的振興券，單張票券面額500，共8張，不拆發，也不找零。建設處處長文水成表示，預訂印行120萬張振興券，但列冊的中低收入戶則是直接發放2000元現金。

行政院三倍券7月15日施行，金門縣振興券則預定將在17日隨後上路。有別於中央振興券民眾必須採預購，到郵局和超商領取等方式，文水成表示，金門縣家戶配酒核發領取方式行之有年，因此振興券將交由各鄉鎮家戶配酒村里銷售點辦理，除了本人領取，三等親內也可代領。發放日期暫定下月17日到19日。

武漢肺炎疫情2月爆發時，小三通暫停，導致以觀光立縣的金門百業叫苦連天。楊鎮浯率先在2月25日提出「振興券」構想。當時楊鎮浯便計畫，民眾購買一張振興券，縣府就加碼同等金額，以「1+1」方式，創造加乘效果，達到振興經濟目標。

建設處表示，金門縣振興券是「1+1」，而行政院的三倍券是「1+2」，期盼中央地方聯手，共同拉抬經濟。