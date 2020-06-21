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旗山廣福社區據點揭牌 不老長輩平均75歲
高雄旗山廣福社區聚集一群日治時期因糖業而移民落腳的居民，社區聚集閩客族群與新住民，近年社區以參與式預算方式成功設置異國文化廚房，更因應少子化推動生育補助，每生一個小孩可獲得6千元補助，小而美的社區今天成立關懷據點「青春快樂學堂」暨C級巷弄長照站，全方位方式照顧社區居民。
市府社會局指出，廣福里老年人口比達22.84%，屬於超高齡社區，107年籌組社區據點志工隊，108年開辦社區照顧關懷據點，今年更加值成為C級巷弄長照站，
廣福社區據點長輩38人，平均年齡75歲，擔任理事長的林慶禮今年78歲，帶領據點長輩跳健身操，絲毫不顯老態。為迎接端午節到來，這兩天社區長輩協助綁肉粽分送弱勢家庭，長輩天天聚在一起上課、吃飯，人人活力十足。
今天下午，高市府社會局代局長謝琍琍主持揭牌儀式，鄰近社區發展協會幹部齊聚一堂，現場氣氛歡樂。謝琍琍說，旗山 21里中已有13里成立關懷據點，感謝社區據點提供長輩歡樂空間。
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