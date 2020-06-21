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澎湖日環食奇景 民眾賞日車輛停到縣道爆滿

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
號稱錯過就要再等195年的「上帝戒指」日環食美景，位於極佳觀測地點的澎湖縣西嶼漁翁島遊客中心，還未到3點就出現滿滿人潮，眾人爭相一睹日環食美景。圖／澎管處提供
號稱錯過就要再等195年的「上帝戒指」日環食美景，位於極佳觀測地點的澎湖縣西嶼漁翁島遊客中心，還未到3點就出現滿滿人潮，眾人爭相一睹日環食美景。圖／澎管處提供

號稱錯過就要再等195年的「上帝戒指」日環食美景，位於極佳觀測地點的澎湖縣西嶼漁翁島遊客中心，還未到3點時人潮就逐漸聚集，民眾的車輛一路停到縣道上兩旁，人氣超高。

澎管處表示，今天天氣萬里無雲，非常適合攜家帶眷出來欣賞日環食。下午還不到3點時在西嶼漁翁島遊客中心，就有人潮湧現，最後估計有千多人到場，澎管處發放的300份「觀日眼鏡」也成為搶手貨，被拿得一空。

澎管處說，場地內不乏看到天文迷拿著望遠鏡待命，引頸期盼日環食到來；場地外的民眾車輛，一路從停車場停到縣道兩旁上，一條車龍場景蔚為壯觀。

澎湖縣長賴峰偉下午也在觀音亭，與隘門國小學童一起觀看日環食，他說，日環食是天文奇景，是月亮運行到太陽和地球之間，而它的位置遮住了太陽，讓太陽從下弦月的形狀逐漸變成像戒指的環形，錯過這次只能再等195年。

這次澎湖日環食從下午2點47分開始「初虧」，4點13分開始食甚，是金環最美的時候，最後直到5點25分開始「復圓」。

號稱錯過就要再等195年的「上帝戒指」日環食美景，位於極佳觀測地點的澎湖縣西嶼漁翁島遊客中心，還未到3點就出現滿滿人潮，眾人爭相一睹日環食美景。圖／澎管處提供
號稱錯過就要再等195年的「上帝戒指」日環食美景，位於極佳觀測地點的澎湖縣西嶼漁翁島遊客中心，還未到3點就出現滿滿人潮，眾人爭相一睹日環食美景。圖／澎管處提供

日環食 澎湖 萬里

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