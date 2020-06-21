澎湖日環食奇景 民眾賞日車輛停到縣道爆滿

號稱錯過就要再等195年的「上帝戒指」日環食美景，位於極佳觀測地點的澎湖縣西嶼漁翁島遊客中心，還未到3點時人潮就逐漸聚集，民眾的車輛一路停到縣道上兩旁，人氣超高。

澎管處表示，今天天氣萬里無雲，非常適合攜家帶眷出來欣賞日環食。下午還不到3點時在西嶼漁翁島遊客中心，就有人潮湧現，最後估計有千多人到場，澎管處發放的300份「觀日眼鏡」也成為搶手貨，被拿得一空。

澎管處說，場地內不乏看到天文迷拿著望遠鏡待命，引頸期盼日環食到來；場地外的民眾車輛，一路從停車場停到縣道兩旁上，一條車龍場景蔚為壯觀。

澎湖縣長賴峰偉下午也在觀音亭，與隘門國小學童一起觀看日環食，他說，日環食是天文奇景，是月亮運行到太陽和地球之間，而它的位置遮住了太陽，讓太陽從下弦月的形狀逐漸變成像戒指的環形，錯過這次只能再等195年。