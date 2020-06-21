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國土計畫明年上路 時力立委：寶來不老溫泉不宜開發

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
時代力量民代今天下午在高雄旗山召開國土計畫南區場座談會，出席者多半是環保團體成員，擔心廢棄物流竄與農地破碎問題。記者徐白櫻／攝影
時代力量民代今天下午在高雄旗山召開國土計畫南區場座談會，出席者多半是環保團體成員，擔心廢棄物流竄與農地破碎問題。記者徐白櫻／攝影

縣市國土計畫明年5月上路，時代力量四位民代今天下午在高雄旗山召開南區場座談會，立委陳椒華認為，台南、高雄與屏東的國土復育促進地區建議處數不該掛零，高雄山區歷經多次天災，內門與寶來不老溫泉區不宜開發。出席民眾聚焦環保議題，希望農地不要因為開發而破碎化，廢棄物不要在農地流竄。

18縣市提出的國土計畫草案4月底在內政部營建署完成初審，時代力量辦理北中南東座談會聽取民眾意見，第一場南區場座談會在旗山圖書分館召開，時力立委陳椒華偕同高市議員黃捷與林于凱、台南市議員林易瑩出席，無黨籍屏東縣議員蔣月惠也有到場。

陳椒華指出，地方政府的國土計畫普遍存在「三高三低」問題，高估人口、高估產業用地、高估可用水量，卻又低估事業廢棄物量、宜維護農地過低，恐造成未來糧食供給過低，在極端氣候威脅下，高雄不該未劃設國土復育促進區。

林于凱與黃捷擔心事業廢棄物入侵農地，未來橋科廢棄物如何處理。林表示，高雄未劃設有機農業促進區，應依有機農業促進法來劃設優質農業生產區，這樣才能保障像中崎有機農業專區這類優良農地。此外，高雄農地非農用超過5千3百公頃，國土計畫下36％轉為工業用途，違章工廠問題應該要正視。

台南社大環境行動小組、反大林爐渣自救會等環保團體與人士出席座談會，有人質疑國土計畫是國土破壞計畫，會讓台灣變成中國的離島汙染工業區，廢棄物流向、水污染與空氣汙染等議題不可無人把關。

針對民代與民眾疑慮，內政部營建署技正張順勝表示，國土計畫是讓該保育的地方保育，適合發展地方發展，無法符合所有人期待，更不會取代環評等開發審查機制；三縣市雖然初步未畫設復育區，後續還是可建議畫設，此部分國土法有授權。

高市府都發局區域發展及審議科長薛淵仁說，內門動物園休閒園區有開發需求，另六龜寶來不老溫泉區在民國92年畫入風景區，曾在六龜召開公聽會，居民強烈要求繼續輔導合法化，劃設時已扣除災害敏感、土石流潛勢區來保障民眾安全。

國土計畫明年5月上路，時代力量民代今天下午在高雄旗山召開南區場座談會，出席民眾多半是環保團體成員，擔心廢棄物流竄與農地破碎問題。記者徐白櫻／攝影
國土計畫明年5月上路，時代力量民代今天下午在高雄旗山召開南區場座談會，出席民眾多半是環保團體成員，擔心廢棄物流竄與農地破碎問題。記者徐白櫻／攝影
時代力量民代今天下午在旗山圖書館辦國土計畫南區場座談會，環保團體成員發言踴躍。記者徐白櫻／攝影
時代力量民代今天下午在旗山圖書館辦國土計畫南區場座談會，環保團體成員發言踴躍。記者徐白櫻／攝影

農地 廢棄物 時代力量

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