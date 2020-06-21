馬祖大坵梅花鹿減口 連江縣府改稱誤會將查

中央社 / 連江縣21日電

馬祖北竿大坵島因連江縣府執行「減口計畫」，導致梅花鹿日益減少，引發爭議。但縣府產發處今天表示，先前是將自然死亡數量誤認為減口，只有在地業者就地掩埋，縣府將調查。

大坵島因梅花鹿而有「馬祖奈良」稱號，近年吸引許多遊客登島體驗梅花鹿生態，但今年有遊客抱怨梅花鹿減少，連江縣產業發展處上月回應，為維持生態平衡，將梅花鹿「減口」30隻，含自然死亡17隻、老殘13隻，也對委外業者嚇到梅花鹿，導致梅花鹿跑到後山致歉，不過民眾仍質疑業者不當撲殺。

產發處處長劉德全今天向中央社記者表示，沒有執行「減口計畫」撲殺梅花鹿，只有在地業者就地掩埋自然死亡的30隻梅花鹿，先前產發處是將自然死亡數量誤認為減口，造成誤解，將進一步調查梅花鹿減少原因。

劉德全表示，後山食物多、天氣炎熱跟正值生產期都可能是梅花鹿蹤跡減少原因；而包括業者就地掩埋死亡鹿隻被看到，或大坵周邊重大工程等，都可能造成梅花鹿數量減少。

另外，有馬祖居民曾反映業者曾用鞭炮趕鹿，引發爭議，他也表示是以不當方法引導，造成鹿群驚嚇，目前請廠商改用桑葉引導。

但地方導遊指出，這個月登島幾乎只見零星的1至2隻梅花鹿，民進黨連江縣黨部主委候選人李問也要求連江縣府須公開「減口計畫」資訊，包含減口計畫委外過程、執行方式，是否有違動物權益或人道精神、屍體如何處理等調查報告與數據。

連江縣府秘書長張龍德表示，大坵鹿一直是地方持續推動生態觀光的主力，縣長目前已指派內部組成調查小組了解；他也強調，產發處確實未委託業者減口，若業者自行採取撲殺，已涉及動物保護法，查獲相關實情將依法辦理；另相關單位具督導責任，若有督導不周，將依行政責任究責懲處。

梅花 馬祖 民進黨

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