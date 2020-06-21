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網具傷2海龜 海生館收治復原野放

中央社 / 高雄21日電

在岸際遭網具所傷獲救的2隻海龜，經國立海洋生物博物館連月收治後，恢復健康，海洋委員會海洋保育署及海生館今天在屏東後壁湖保育沙灘野放，讓牠們重回海洋懷抱。

響應第一屆國家海洋日，海保署及海生館上午在後壁湖保育沙灘舉辦這項野放活動，邀請海巡署南部分署、屏東縣政府、墾丁國家公園管理處及屏東縣家扶中心親子團體近百人參與。

海保署說，今天野放2隻海龜，1隻是綠蠵龜是去年9月於台南安平商港海域被民眾發現遭廢棄網具纏繞，且嘴內有魚鉤，經通報海巡送往成大鯨豚中心四草搶救站取出魚鉤後，再轉送海生館救治；牠因誤食魚線及鉛錘，經手術治療收容後，攝食、潛水等狀態已恢復正常。

海保署表示，另1隻欖蠵龜是去年10月擱淺在台東綠島石朗岸際，也是被廢棄網具纏繞且背甲裂傷，經民眾通報海巡協助救援，後送至海生館收容照料，已恢復健康可以野放。

海保署指出，海生館是海保救援網（MARN）成員之一，具備專業救援能力及合適的收容環境，能讓海龜好好療養，館方今年已累計野放海龜8隻，尚有12隻收容中。

海保署表示，今天活動由海生館全程解說2隻海龜的背景故事，讓民眾瞭解海龜擱淺救援在海洋保育工作上的價值及意義。

海保署同時在現場宣導，參加海龜野放活動要保持距離，避免觸摸牠們，也不可大聲喧嘩或使用閃光燈拍照，以免驚擾海龜；海保署也呼籲民眾不要亂丟垃圾，共同打造友善海龜及海洋環境。

海龜 野放 屏東縣政府

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