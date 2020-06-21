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影／因防疫小明回家難 徐國勇：向新住民致歉

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
內政部長徐國勇今天到台東出席由移民署舉辦的「新移民五彩繩慶端午」活動。記者羅紹平／攝影
內政部長徐國勇今天到台東出席由移民署舉辦的「新移民五彩繩慶端午」活動。記者羅紹平／攝影

新冠疫情今年一月爆發至今，仍有一些新住民之子（小明）無法返台，無法回家，內政部長徐國勇今天在台東表示，為了防疫，為了大家好，有些人要犧牲，在此代表政府向大家致歉。

內政部長徐國勇今天到台東出席由移民署舉辦的「新移民五彩繩慶端午」活動，提前祝福新住民朋友端午佳節快樂， 並肯定新住民對台灣的貢獻；他說，因為新住民加入，除了東南亞，當然包括來自大陸的新住民朋友，相信未來台灣的國際競爭力將大大提升。

因新冠疫情影響，還有很多新住民及他們的孩子無法返台，包括來自大陸的新住民 小明們，他表示，政府正努力以人道的立場處理，設法讓這些新住民的孩子都能夠回家，但最近有些國家及地區疫情還未解除，如大陸北京，增加困難度。

徐國勇說：「有些人因為防疫，遭受一些比較不方便的地方，在這裡代表政府跟大家講，真的很抱歉，但是為了我們台灣防疫的成功，有一些人真的必需做一些犧牲，我們沒辦法，我們必須要為整體作考量，這一點要向新住民朋友說一聲抱歉，也請大家諒解。」

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