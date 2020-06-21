「人進得來，動物出得去」屏東犬貓中途之家收容所想像

正當屏東縣政府因隘寮營區是否蓋收容所而吵得沸沸揚揚之際，由社團法人台灣愛狗人協會接手的「屏東縣公立犬貓中途之家」，將原先環境髒亂、高安樂死率的收容所，打造成舒適的收容空間，更顛覆收容所的既定形象，進而讓屏東的領養率躍升至全國第3名。

過去，屏東公立收容所因內部環境髒亂疏於管理，讓安置在內部的流浪動物必須擠在病媒孳生的空間中，導致屏東流浪動物安樂死率高、送養率低。

直到2018年9月，屏東縣政府採公開招標的方式，委託民間團體管理，由社團法人台灣愛狗人協會接手，隨即展開園區環境改善計畫。

歷經半年重整，屏東縣公立犬貓中途之家在2019年收容709隻狗，及174隻貓，當年度即送養308隻狗及119隻貓。今年1至4月也陸續送養121隻狗以及10隻貓，除透過民眾到園區參訪的送養方式，也會舉辦送養活動提高送養率，讓現在的園區內只剩下234隻狗與33隻貓。

「屏東縣公立犬貓中途之家」用不到一年的時間，將原先高安樂死率，低送養率的流浪動物收容所，在2019變成全國送養率第3名的收容所。

社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟表示，收容所內除了改善環境，也要顧慮貓狗健康狀況，因此，不會讓園區內的犬貓都關在籠內，更會注重園區內動物的運動量、健康狀況、是否社會化，以及親人程度等，都是收容所內去留意流浪動物的細節。

顏杏娟指出，只有顛覆一般人對收容所的想像，落實環境清潔，讓貓狗狀況變好，才有人願意走進收容所參觀，進而提升領養意願。

另外，屏東縣公立犬貓中途之家也會依據每位領養人的需求，找出適合的貓狗供民眾領養，若民眾不方便到場領取，也會由專人送養到家，倘若新養的貓狗有任何問題，也會有專人替飼主解決，此外，如果飼主所領養的貓狗不適合，也會協助找出原因，甚至會提供更換的服務。