高雄魷釣船傳外籍漁工脫逃 2人被捕2人在逃

高雄發生外籍漁工脫逃事件！一艘遠洋魷釣漁船前天入高雄港時，發生4名印尼籍漁工逃逸事件，高雄港警總隊、海巡署第五岸巡隊獲報後，雖在當天就有找到2名失聯漁工，但另有2名漁工在逃。

據了解，該魷釣船噸位達960、船上有44人，原本前天上午7點要進高雄港二港口，凌晨3點船長集合船員點名時，全數到齊，不料到凌晨5點多再次點名時，發現4名印尼籍船員失蹤，船上也少了4個救生圈，研判出這4人是跳海逃離。

經通報後，海巡署與高雄港警總隊在陸上、海上分設攔截點，從高雄港一路沿著旗津、南星計畫區、大林蒲與林園地區等地搜尋，在前天找到其中2名外籍漁工，另有2名漁工還未找到。