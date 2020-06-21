快訊

突圍成功！？華為英國研發中心 傳本周將核准

日職／陽岱鋼對阪神再敲安 雙安表現打擊率升4割男

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄魷釣船傳外籍漁工脫逃 2人被捕2人在逃

聯合報 / 記者徐白櫻邱奕能／高雄即時報導
高雄港，圖為示意圖。圖／聯合報系資料照
高雄港，圖為示意圖。圖／聯合報系資料照

高雄發生外籍漁工脫逃事件！一艘遠洋魷釣漁船前天入高雄港時，發生4名印尼籍漁工逃逸事件，高雄港警總隊、海巡署第五岸巡隊獲報後，雖在當天就有找到2名失聯漁工，但另有2名漁工在逃。

據了解，該魷釣船噸位達960、船上有44人，原本前天上午7點要進高雄港二港口，凌晨3點船長集合船員點名時，全數到齊，不料到凌晨5點多再次點名時，發現4名印尼籍船員失蹤，船上也少了4個救生圈，研判出這4人是跳海逃離。

經通報後，海巡署與高雄港警總隊在陸上、海上分設攔截點，從高雄港一路沿著旗津、南星計畫區、大林蒲與林園地區等地搜尋，在前天找到其中2名外籍漁工，另有2名漁工還未找到。

延伸閱讀

參加高雄市長補選？ 民眾黨：等國民黨出牌

全方位推廣香蕉 高雄首選電商平台推一把

兩度被捕命喪牢房 英非裔男也曾吶喊無法呼吸

配合大南方治理平台 台南捷運紅線加速啟動與高雄連線

相關新聞

高雄魷釣船傳外籍漁工脫逃 2人被捕2人在逃

高雄發生外籍漁工脫逃事件！一艘遠洋魷釣漁船前天入高雄港時，發生4名印尼籍漁工逃逸事件，高雄港警總隊、海巡署第五岸巡隊獲報...

馬頭山「惡地山村市集」開賣 再度凝聚反掩埋場力量

高市馬頭山自然人文協會發起的「惡地山村市集」邁入第二年，一群反對「馬頭山事業廢棄物掩埋場」的人士今天再度齊聚馬頭山下，市...

全方位推廣香蕉 高雄首選電商平台推一把

高雄香蕉風味出色，夏季正值香蕉產期，高雄市農業局近年來透過全方位行銷通路加大推廣力道。透過產銷履歷驗證盼外銷規格，也成為...

黃偉哲要守住台南的蝦仁飯 但可能搞錯了

國內養蝦場受到「十足虹彩病毒」，產量大減，台南市長黃偉哲昨天前往養蝦場視察，要求大家「要守住台南的蝦仁飯與蝦仁肉圓」，不...

紓解候補長龍 高市今年增8處公托

高雄市目前有公共托嬰中心17家，公共托育家園5處，收托2歲以下的嬰幼兒共830名，市議員黃文益調查發現等候補的人，遠比能...

已培育850名校友 屏東「農業大學」號召青農加入

培育農業後進人才，屏東縣政府今年擴大辦理第6屆屏東縣「農業大學」，屏東縣長潘孟安昨宣布招生啟動，今年首次採取三班別聯合招...

最美公路鐵護欄 公路局挨批自拆

省道台26線屏東縣港仔至旭海段，被環島車友譽為絕美秘境公路，曾奪下優良道路景觀「金路獎」和「景觀大賞環境設施類年度大獎」...

警察故事／模範警察洪兆哲 辦案毅力驚人

高雄市警局三民二分局偵查隊偵查佐洪兆哲辦起案「耐操又不怕苦」，今年當選全國模範警察，他原本志向是當老師，師範大學畢業後因...

澎湖縣議員宋國進因病辭世 依法將辦理補選

澎湖縣議員宋國進不敵病魔今天辭世，全體議員與列席官員在議事堂內默哀，同表哀悼，由於任期還有2年多，依法將進行補選

不堪酷暑曝曬 高雄旗山70歲老翁頭暈摔車

近日氣候炎熱，中央氣象局今天再度針對高雄市近山區區域發布橙色燈號，茂林與杉林月眉兩地氣象觀測站都有36°C以上高溫。上午...

高市關懷據點長輩傳承包粽手藝 分送弱勢家庭慶端午

端午節前夕，高雄市鳥松區婦女參與小組發起關懷活動，今天上午結合鳥松區仁美社區發展協會與關懷據點長輩教導仁美國小學童包粽子...

韓團隊高雄「振興購物嘉年華」不完備 代理市長：不會停辦

高雄市議員黃文益、郭建盟這兩天質詢時關心前市長韓國瑜時推出的「振興購物嘉年華」，也因此活動未完成招標展開，促市府考慮停辦...

熱門新聞

大甲媽回鑾 裕珍馨連發7年壓轎金今年急喊卡

台中觀光業者請議員發難「不換局長 就換市長」

黃偉哲要守住台南的蝦仁飯 但可能搞錯了

韓團隊高雄「振興購物嘉年華」不完備 代理市長：不會停辦

影／換不換YouBike2.0柯侯不合！未來跨雙北只能換車騎

侯友宜越洋視訊舊金山 提供新北經驗協助灣區防疫重啟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。