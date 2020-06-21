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馬頭山「惡地山村市集」開賣 再度凝聚反掩埋場力量
高市馬頭山自然人文協會發起的「惡地山村市集」邁入第二年，一群反對「馬頭山事業廢棄物掩埋場」的人士今天再度齊聚馬頭山下，市集上準備草仔粿、竹筍粥與龍眼咖啡等特色農特產品，另有生態導覽解說營隊，眾人用歡喜心情再度走踏馬頭山土地。
高雄市馬頭山自然人文協會前身是反馬頭山自救會，在掩埋場計畫終止後，自救會成員轉型成立人文協會，並在馬頭山下發起「惡地山村市集」，社區居民準備螃蟹舞、宋江操、馬尿豆花、馬尿豆腐DIY體驗活動，銷售芒果、紅龍果、火鶴花、竹筍、香蕉與龍眼咖啡等在地農特產品。
今天上午10點，立委邱議瑩、陳椒華，以及在地市議員林富寶與林義迪等人參與，市集凝聚曾經參與反對運動的居民與夥伴。人文協會會長黃惠敏哽咽說，市集再度串起眾人情誼，這一路走來，感謝各界人士聲援反對運動，若無大家的堅持沒有今日的成果。
除農特產品展售外，台灣地質公園學會、台灣水資源保育聯盟、援剿人文協會、大崗山人文協會等單位共襄盛舉，高市府農業局植物防疫及生態保育科長張韻萍也帶來好消息，她宣布，眾人期待的高雄泥岩惡地地質公園可望在今年內正式成立。
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