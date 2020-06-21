聽新聞
test
0:00 / 0:00
全方位推廣香蕉 高雄首選電商平台推一把
高雄香蕉風味出色，夏季正值香蕉產期，高雄市農業局近年來透過全方位行銷通路加大推廣力道。透過產銷履歷驗證盼外銷規格，也成為學童營養午餐水果，開發特色零嘴、與綠色友善餐廳合作等，今年也登上「高雄首選電商平台」讓民眾線上訂購，全方位行銷高雄香蕉。
進入夏季水果產季，許多深受國人喜愛的水果如荔枝、芒果、西瓜、美濃瓜陸續上市，為減輕夏季香蕉產銷衝擊，讓香蕉能在眾多水果中被看見。農業局祭出開拓電商通路等策略，要擦亮「香蕉王國」美名。
高雄型農郭泰呈說，為讓香蕉有更多元的食用方式，研發並持續推廣香蕉脆片、香蕉米乖乖等香蕉加工品，愈吃愈涮嘴的零食讓人欲罷不能。旗山區農會的金蕉蛋捲、金蕉鳳梨酥也是旗山老街的熱門伴手禮，還有濃縮香蕉精華的香蕉乾，也是老少咸宜。
高雄市政府農業局代理局長王正一說，高雄香蕉品質佳，香氣濃郁、果形大小適中，向來外銷日本高端市場，進攻東京、大阪等大都會市場。
據高雄市農業局統計，109年截至5月底外銷量達774公噸，較去年同期670公噸成長16%，目前每周持續以2至3個貨櫃外銷日本。他說，未來將持續在高雄首選電商平台推動季節限定農產，鼓勵校園營養午餐採購，搭配在地冰品開發等，市府將肩負起加強行銷「高雄首選」農產責任，維持產銷平衡。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言