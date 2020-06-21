全方位推廣香蕉 高雄首選電商平台推一把

高雄香蕉風味出色，夏季正值香蕉產期，高雄市農業局近年來透過全方位行銷通路加大推廣力道。透過產銷履歷驗證盼外銷規格，也成為學童營養午餐水果，開發特色零嘴、與綠色友善餐廳合作等，今年也登上「高雄首選電商平台」讓民眾線上訂購，全方位行銷高雄香蕉。

進入夏季水果產季，許多深受國人喜愛的水果如荔枝、芒果、西瓜、美濃瓜陸續上市，為減輕夏季香蕉產銷衝擊，讓香蕉能在眾多水果中被看見。農業局祭出開拓電商通路等策略，要擦亮「香蕉王國」美名。

高雄型農郭泰呈說，為讓香蕉有更多元的食用方式，研發並持續推廣香蕉脆片、香蕉米乖乖等香蕉加工品，愈吃愈涮嘴的零食讓人欲罷不能。旗山區農會的金蕉蛋捲、金蕉鳳梨酥也是旗山老街的熱門伴手禮，還有濃縮香蕉精華的香蕉乾，也是老少咸宜。

高雄市政府農業局代理局長王正一說，高雄香蕉品質佳，香氣濃郁、果形大小適中，向來外銷日本高端市場，進攻東京、大阪等大都會市場。