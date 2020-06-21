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黃偉哲要守住台南的蝦仁飯 但可能搞錯了

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南知名的矮仔成蝦仁飯是用南部特產的火燒蝦制作。圖／取自矮仔成臉書
台南知名的矮仔成蝦仁飯是用南部特產的火燒蝦制作。圖／取自矮仔成臉書

國內養蝦場受到「十足虹彩病毒」，產量大減，台南市長黃偉哲昨天前往養蝦場視察，要求大家「要守住台南的蝦仁飯與蝦仁肉圓」，不過台南的蝦仁飯與蝦仁肉圓都是以南部特有的火燒蝦製成，目前都是野生捕撈、沒有養殖。

台南的養蝦場有200多個，每年的產殖超過7億元，目前尚未受到十足虹彩病毒的影響，但是岌岌可危，黃偉哲昨天前往視察，表示「台灣守住未讓非洲豬瘟進來，也讓口蹄疫區除名，現在則是要照顧養蝦場，莫讓不相關或奇奇怪怪的人來，滷肉飯守住了，現在要守住蝦仁飯和蝦仁肉圓」。

台南小吃聞名全台，其中蝦仁飯與蝦仁肉圓更是特色料理，北部人到台南一吃就上癮，總是遺憾「北部為何沒有這種美食」，像是知名的百年老店黃氏蝦仁肉圓、集品蝦仁飯及矮仔成蝦仁飯等。

不過，據瞭解，店家使用的都是西南沿海捕獲的火燒蝦，其中黃氏更是不使用冷凍蝦仁，除非有現捕撈的蝦子才會開店，否則就休店不賣，很多老饕常撲空吃不到。

根據農委會水試所的研究，火燒蝦依地區不同也被稱為厚殼蝦或狗蝦（澎湖），香港則稱之為赤米，由於外形有紅斑，像是被火燒過，所以又稱為火燒蝦。

水試所研究，目前台灣周邊海域赤蝦屬共記錄有12種，當中婆羅門赤蝦、鬚赤蝦（紅斑赤蝦）、長角鬥士赤蝦（M. longirostris provocatoria）是產量豐富且被廣泛利用的種類。婆羅門赤蝦體型較小，偏好高溫，屬於熱帶性蝦種，國內多發現於西南海域，國外以澳洲海域產量最豐。在市場上，常與外觀近似的鬚赤蝦一起販售，鬚赤蝦亦為台灣西南海域主要的漁獲對象之一。

雖然赤蝦外殼厚、體型小，但價格低廉且肉質鮮甜，捕撈後多剝製成蝦仁，少數作為釣餌或以活蝦販售。台南的許多聞名小吃，如蝦仁飯、蝦捲或蝦仁肉圓等均是以其作為食材。除製成蝦仁之外，台南青鯤鯓地區會將其曬乾製成火燒蝦乾，而在香港則有餐廳會以白灼的方式料理。目前國內的赤蝦均由野外捕撈，終年皆可漁獲，在成本效益的考量下，現階段並無進行人工繁養殖的計畫。

台南知名的百年老店「黃氏蝦仁肉圓」，沒有捕撈的鮮蝦就不開店做生意。圖／取自黃氏臉書
台南知名的百年老店「黃氏蝦仁肉圓」，沒有捕撈的鮮蝦就不開店做生意。圖／取自黃氏臉書
台南知名的集品蝦仁飯是用南部特產的火燒蝦制作。圖／取自集品臉書
台南知名的集品蝦仁飯是用南部特產的火燒蝦制作。圖／取自集品臉書

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