清景麟基金會出資 高市12所偏鄉小校學生開心畢業

畢業典禮是人生大事，高市偏鄉資源不足，今年六龜新威國小辦理攀樹畢業典禮，桃源寶山國小僅有一名畢業生，部落居民全來祝福，另有舉辦單車巡禮的田寮國中與燕巢國小水球競賽，這些畢業活動幕後都有清景麟教育基金會資助經費，偏鄉畢業生感受祝賀，不因疫情影響而有缺憾。

今年新冠疫情打亂校園畢業節奏，許多畢旅無法成行，所幸近日疫情趨緩，各校如期舉辦畢業典禮。燕巢國小規畫畢業典禮周，學生製作肥皂、前往阿公店水庫健走、校園水球大戰，最後是夜宿學校，並請畢業生吃雞排；桃源寶山國小全校僅一位畢業生，校方以布農族傳承儀式辦畢典，田寮國中單車巡禮家鄉，那瑪夏民生國小傳唱布農歌謠，六龜新威國小則是爬樹成功才能領畢業證書。

清景麟教育基金會近年在高市偏鄉推動造林、音樂會、媒合國際志工服務等活動，一年數十場，董事長林聰麟出身偏鄉，特別重視孩童教育，為了不讓偏鄉小校活動受影響，今年共補助偏鄉12所學校畢業典禮。