配合大南方治理平台 台南捷運紅線加速啟動與高雄連線
台南市長黃偉哲今指出，配合中央的大南方區域治理平台，台南、高雄將透過未來的捷運紅線路網串連，形成區域治理、智慧運輸科技廊道，讓台南到高雄成為規模更大、機能更完整的「南高大都會」。
目前台南市政府已提出捷運優先路網，包括藍、綠、紅線以及藍延4線，紅線正進行可行性研究期中報告，規畫串連北高雄到台南生活圈。
今天傍晚黃偉哲指出，近年台南城市治理除了積極推動南科、沙崙綠能科學城等計畫，為了配合中央的大南方區域治理平台，交通建設的連結扮演重要角色，未來先進運輸系統路網規畫完成後，台南市將順利連結南科、沙崙綠能科學城及府城地區，再透過紅線延伸到高雄，把南科、路竹到橋頭的科技廊道接起來，形成區域治理及智慧運輸科技廊道，成為「南高大都會」。
南市交通局長王銘德表示，後續捷工處將依規定加速進行捷運紅線，爭取中央早日核定，進入工程設計、施工階段。
市府表示，未來透過紅線連結高雄後，將能夠與高雄一起推動智慧物聯網產業聚落，將台南科學園區、高雄科學園區、沙崙綠能科學園區整合成區域治理及智慧運輸科技廊道，讓台南有機會與高雄一同打造出智慧運輸共榮科學城。
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