不堪酷暑曝曬 高雄旗山70歲老翁頭暈摔車
近日氣候炎熱，中央氣象局今天再度針對高雄市近山區區域發布橙色燈號，茂林與杉林月眉兩地氣象觀測站都有36°C以上高溫。上午時分，旗山區70歲余姓老翁騎機車出門，疑似不堪酷熱頭暈難耐，機車隨即失控倒地受傷，所幸路人及時發現報警，送醫後無大礙。
旗山警分局指出，今天上午9點半左右，嶺口派出所接獲報案，一名老翁在旗山區龍文巷南勝社區公園內摔倒，派出所派人查看，處理員警詢問得知，倒地的余姓老翁騎機車要去公園乘涼，可能天氣太熱突然感到頭暈，接著連人帶車摔倒在地。
余姓老翁身上有輕微擦傷，員警與現場民眾合力將老翁攙扶至陰涼處休息，並聯絡家屬與救護車將人送醫。警方提醒，近來天氣炎熱，除了高溫，紫外線指數幾乎達到危險等級，非必要不要長時間逗留戶外，外出活動應防曬且補充水份，避免發生熱中暑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言