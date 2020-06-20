不堪酷暑曝曬 高雄旗山70歲老翁頭暈摔車

近日氣候炎熱，中央氣象局今天再度針對高雄市近山區區域發布橙色燈號，茂林與杉林月眉兩地氣象觀測站都有36°C以上高溫。上午時分，旗山區70歲余姓老翁騎機車出門，疑似不堪酷熱頭暈難耐，機車隨即失控倒地受傷，所幸路人及時發現報警，送醫後無大礙。

旗山警分局指出，今天上午9點半左右，嶺口派出所接獲報案，一名老翁在旗山區龍文巷南勝社區公園內摔倒，派出所派人查看，處理員警詢問得知，倒地的余姓老翁騎機車要去公園乘涼，可能天氣太熱突然感到頭暈，接著連人帶車摔倒在地。

余姓老翁身上有輕微擦傷，員警與現場民眾合力將老翁攙扶至陰涼處休息，並聯絡家屬與救護車將人送醫。警方提醒，近來天氣炎熱，除了高溫，紫外線指數幾乎達到危險等級，非必要不要長時間逗留戶外，外出活動應防曬且補充水份，避免發生熱中暑。