澎湖縣議會決議 媽祖園區在馬公重光開發區興建

「維士比，今天有去恆春嗎？」、「維士比，我要買...」83歲的屏東縣旭海村，被村民們暱稱「維士比」的林春浦，過去33年來每天挨家挨戶載當地長者下山就醫、代購。2年前聯合報系願景工程「體檢行的正義」報導後，交通部公路總局經過755天挨家挨戶拜訪協調，今天上午在旭海宣布「幸福巴士」開進來了。

2020-06-20 12:22