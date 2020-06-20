澎湖縣議會決議 媽祖園區在馬公重光開發區興建
澎湖縣議會今天通過澎湖媽祖文化園區將在馬公重光開發區規畫興建，總經費新台幣2億5000萬元，預定民國111年底完工。
澎湖媽祖文化園區從100年規畫在白沙大倉島興建，104年前縣長陳光復上任後依民調結果終止契約，由於媽祖銅像早已鑄成，縣長賴峰偉上任後覺得有繼續推動的必要，因而決定續建，最近並辦理民調，大部分反對在大倉島續建，縣府於是重新評估決定改在馬公重光開發區規畫興建。
澎湖縣政府規畫澎湖媽祖觀光文化園區總工程費2億5000萬元，其中媽祖雕像組立吊裝和表面處理及周邊服務設施與景觀工程各1億元，基樁工程3000萬元、基礎工程2000萬元，縣議會昨天除了陳慧玲一人反對外，其餘出席議員決議通過，預計民國111年12月完工。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言