快訊

港版國安法草案曝光 將在香港設立兩新機構

猛修樹為牟利？景觀工程全聯會調查批「倒果為因」

聯合報 / 記者鄭朝陽／台北即時報導
護樹團體指控景觀工程業過度修剪，背後可能有轉賣斷木給香菇業者牟利行為，景觀工程公會全聯會調查認定護樹團體倒果為因，政府未妥善規畫斷木最終處置是值得改善的問題；圖為雲林縣斗六市公所用碎木機絞碎颱風期間的樹木殘枝，木屑供果農取回利用。聯合報系資料照片
護樹團體指控景觀工程業過度修剪，背後可能有轉賣斷木給香菇業者牟利行為，景觀工程公會全聯會調查認定護樹團體倒果為因，政府未妥善規畫斷木最終處置是值得改善的問題；圖為雲林縣斗六市公所用碎木機絞碎颱風期間的樹木殘枝，木屑供果農取回利用。聯合報系資料照片

有關護樹團體日前投訴高雄市不當修剪行道樹，質疑是中華民國景觀工程公會的企業會員所承攬的業務，甚至有部分廠商將修剪下的斷木轉賣給種植香菇的業者牟利。景觀工程公會全國聯合會理事長藍麗珠表示，經過一個多月調查後，認定護樹團體的指控疏於查證、倒果為因，公會保留法律追溯權；但此事件也凸顯政府對樹木修剪的最終處置，缺乏妥善配套，呼籲政府正視。

藍麗珠表示，今年5月9日，護樹團體在立法院不實指控景觀工程業及園藝修剪業，這幾年在全台各地假借修剪樹木名義粗暴「砍頭」，造成景觀衝擊、民眾不諒解之外，修剪下來的枝條破碎成木屑，甚至賣給香菇產業，而且為了取得木屑來源，把樹木越剪越禿、越剪越矮，對這兩個行業扣上「都市山老鼠」的汙名，還說是業界低調牟利「不能說的秘密」，兩個公會對此都非常不以為然。

藍麗珠及中華民國園藝花卉同業公會理事長林俊宏都說，目前修剪行道樹的工程，並不限制承攬對象，除了景觀、園藝的專業者，一般土木包、營造業等行業也可以承攬，修剪品質不一，但景觀、園藝公會基於產業自律，都要求會員遵循相關規範執行。

至於護樹團體指控業者利用修樹轉賣斷木枝條牟利，景觀、園藝兩個公會理事長藍麗珠、林俊宏均表示，這是一大誤會，因為依照實際執行流程，承攬修樹的業者必須付費將剪下的枝葉，交由合法的環保業者清運，最終交由焚化爐焚化或掩埋、堆肥利用。過去景觀及園藝業者常遭受清運業者以不符清運勞務的成本效益為由，拒絕清運處理，或必須支付較高額的清運費用才肯。這些年以來，公會只聽聞一家景觀業者接獲詢問，願收購修剪下來的枝葉，景觀業者自認可以省下清運費，還有錢賺，何樂不為？但並非因此蓄意將樹越修越短或斷頭。

另外根據專業判斷，修剪樹木產生的廢棄物，大部分都是帶有樹葉的細枝幹，或有病蟲害的枯枝，再加上樹種問題，在種香菇等相關的利用價值極低，不可能產生護樹團體所稱的不當得利情形，這也凸顯目前中央政府並未統一制訂樹枝堆置的合法場域等相關規範。

因此，關於護樹團體認為廠商有雙頭得利的嫌疑，相信是不了解實際運作情況而造成的誤會，景觀、園藝兩個公會必須特別澄清。

藍麗珠說，公該公會會員秉持對景觀、植栽樹木的熱情與專業，共同推動景觀專業、樹木維護修剪技術的推廣與研習，同時對各種友善環境、生態田園、綠色生活、新創技術機具等，能提升景觀樹木品質的議題均投入相當的心力。對於都會樹木遭受不合適的修剪，本會均表達關切、並監督會員自律自清；也願提供相關資源、對策供發包承辦機關、企業主與各界參考引用，共同提升台灣更美好的生活環境；並期待各種不當修剪的情況，能在社會大眾的重視與努力下逐漸消失，讓樹木更健康自在，都會景觀更加友善美麗。

護樹 中華民國 行道樹

延伸閱讀

日狂銷200萬台！全聯點換購BRUNO電烤盤再回歸 2千有找

斜槓人生／業務轉戰園藝治療 鄒佳芳陪伴社區

新店隨機殺人聲請精神鑑定 被害家屬：我們反對

全聯We Sweet芒果季！獨家販售吳寶春芒果米蘭麵包

相關新聞

韓團隊高雄「振興購物嘉年華」不完備 代理市長：不會停辦

高雄市議員黃文益、郭建盟這兩天質詢時關心前市長韓國瑜時推出的「振興購物嘉年華」，也因此活動未完成招標展開，促市府考慮停辦...

影／【行的正義1】旭海阿伯功成身退 屏東幸福巴士上路

聯合報系報願景工程「體檢行的正義」2年多前報導屏東縣牡丹鄉旭海村83歲林春浦，33年來一直開著老爺車解決長者就醫、日常購...

幸福巴士開進村裡 旭海阿伯有接班人了

「維士比，今天有去恆春嗎？」、「維士比，我要買...」83歲的屏東縣旭海村，被村民們暱稱「維士比」的林春浦，過去33年來每天挨家挨戶載當地長者下山就醫、代購。2年前聯合報系願景工程「體檢行的正義」報導後，交通部公路總局經過755天挨家挨戶拜訪協調，今天上午在旭海宣布「幸福巴士」開進來了。

端午連假高雄市飯店旅館訂房率佳 有的幾近客滿

國內新冠肺炎疫情解封後的第一個端午連假，高雄市觀光局統計高雄市多家觀光飯店、旅飯的訂房率，多逾7成，還有幾近客滿，民眾出...

「巡倒清刷」4要領 屏東縣拚本土登革熱+0

「撲滅登革熱，巡、倒、清、刷GO！GO！GO！」，屏東縣政府今結合33鄉鎮市公所及環保志工總動員1500人，同步舉辦「登...

中油高雄煉油廠再增23處歷史建築 全區都是寶

中油高雄煉油廠104年底關廠後，廠區多項具有年資的建物被納入文化資產考量，高雄市文化局於108年8月2日啟動文化資產價值...

金城東門畫機車道 7月9日起開罰

金門縣金城鎮東門汽機車行車秩序混亂，金城警分局將淨空民族路單行道「機車專用道」，提供機車從南門里西海路到東門里環島西路行...

廢棄物處理費將調漲 高市議員促早宣導

高雄市議員郭建盟昨質詢環保局明年元月調漲事業廢棄物處理費，提起3年前因事業廢棄物處理費調漲，造成民間垃圾清理業者調漲大樓...

屏東推安心旅遊 林佳龍當業配王

安心旅遊7月1日上路，為推廣國內精緻旅遊，台灣觀光策略發展協會邀交通部長林佳龍參與屏東踩線行程，前夜參加東港東隆宮導覽、...

隋棠事件 屏縣議員要縣府通盤檢討

藝人隋棠近日臉書發文提及擔任蝴蝶朵朵繪本故事志工在校園宣導性侵害防治，親揭一名女童遭遇，屏東縣府教育處日前發新聞稿聲明卻...

南方好食尚／小森時光甜點麵包 真材實料

高市築夢新故鄉烘焙坊創立「小森時光」品牌，善用高雄的時令水果與食材開發甜點與麵包，「芒果寶盒」、「芋見珠寶盒」來自新鮮芋...

高雄罷免黃捷下星期送罷免理由書 罷免陳致中有6連署點

高雄市罷免時代力量議員黃捷的行動，達到2萬多份連署，相關人士近日內要向中選會提送領銜人和罷免理由書。罷免民進黨市議員陳致...

熱門新聞

柯文哲宣布北市敬老卡愛心卡 獨享1000加碼金

影／辣妹派遣員駐台中市府行為脫序惹議 當事人已去職

苗栗的天空終於「解禁」 無人機飛友：悶太久了

侯友宜：新北若升級成YouBike2.0是「浪費公帑」

台東最美小村子結果出爐 前三名是它們

台東活水湖7月1日起 暫不提供民眾戲水游泳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。