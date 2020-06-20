猛修樹為牟利？景觀工程全聯會調查批「倒果為因」

有關護樹團體日前投訴高雄市不當修剪行道樹，質疑是中華民國景觀工程公會的企業會員所承攬的業務，甚至有部分廠商將修剪下的斷木轉賣給種植香菇的業者牟利。景觀工程公會全國聯合會理事長藍麗珠表示，經過一個多月調查後，認定護樹團體的指控疏於查證、倒果為因，公會保留法律追溯權；但此事件也凸顯政府對樹木修剪的最終處置，缺乏妥善配套，呼籲政府正視。

藍麗珠表示，今年5月9日，護樹團體在立法院不實指控景觀工程業及園藝修剪業，這幾年在全台各地假借修剪樹木名義粗暴「砍頭」，造成景觀衝擊、民眾不諒解之外，修剪下來的枝條破碎成木屑，甚至賣給香菇產業，而且為了取得木屑來源，把樹木越剪越禿、越剪越矮，對這兩個行業扣上「都市山老鼠」的汙名，還說是業界低調牟利「不能說的秘密」，兩個公會對此都非常不以為然。

藍麗珠及中華民國園藝花卉同業公會理事長林俊宏都說，目前修剪行道樹的工程，並不限制承攬對象，除了景觀、園藝的專業者，一般土木包、營造業等行業也可以承攬，修剪品質不一，但景觀、園藝公會基於產業自律，都要求會員遵循相關規範執行。

至於護樹團體指控業者利用修樹轉賣斷木枝條牟利，景觀、園藝兩個公會理事長藍麗珠、林俊宏均表示，這是一大誤會，因為依照實際執行流程，承攬修樹的業者必須付費將剪下的枝葉，交由合法的環保業者清運，最終交由焚化爐焚化或掩埋、堆肥利用。過去景觀及園藝業者常遭受清運業者以不符清運勞務的成本效益為由，拒絕清運處理，或必須支付較高額的清運費用才肯。這些年以來，公會只聽聞一家景觀業者接獲詢問，願收購修剪下來的枝葉，景觀業者自認可以省下清運費，還有錢賺，何樂不為？但並非因此蓄意將樹越修越短或斷頭。

另外根據專業判斷，修剪樹木產生的廢棄物，大部分都是帶有樹葉的細枝幹，或有病蟲害的枯枝，再加上樹種問題，在種香菇等相關的利用價值極低，不可能產生護樹團體所稱的不當得利情形，這也凸顯目前中央政府並未統一制訂樹枝堆置的合法場域等相關規範。

因此，關於護樹團體認為廠商有雙頭得利的嫌疑，相信是不了解實際運作情況而造成的誤會，景觀、園藝兩個公會必須特別澄清。

藍麗珠說，公該公會會員秉持對景觀、植栽樹木的熱情與專業，共同推動景觀專業、樹木維護修剪技術的推廣與研習，同時對各種友善環境、生態田園、綠色生活、新創技術機具等，能提升景觀樹木品質的議題均投入相當的心力。對於都會樹木遭受不合適的修剪，本會均表達關切、並監督會員自律自清；也願提供相關資源、對策供發包承辦機關、企業主與各界參考引用，共同提升台灣更美好的生活環境；並期待各種不當修剪的情況，能在社會大眾的重視與努力下逐漸消失，讓樹木更健康自在，都會景觀更加友善美麗。