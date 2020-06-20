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澎湖縣議員宋國進因病辭世 依法將辦理補選
澎湖縣議員宋國進不敵病魔今天辭世，全體議員與列席官員在議事堂內默哀，同表哀悼，由於任期還有2年多，依法將進行補選。
今天台灣醫療直升機將宋國進安寧送回馬公，再由救護車送回白沙，在住家辭世，享壽68歲。
澎湖縣議會第19屆議員的宋國進，陸軍官校畢業，軍旅生涯以少校退伍後，轉戰地方政治舞台，在澎湖白沙基層，頗具影響力，在地方先後擔任澎湖白沙14和15屆鄉長和第14、17、18屆議員，近2年來飽受肺腺癌之苦，往返台澎間治療，雖有好轉，但因病毒轉移，最終不敵病魔，今天辭世，地方同表哀悼。
澎湖白沙鄉第3選區有2席議員，由於宋國進病逝，任期尚有2年多，依法必須辦理補選，目前有意參選者包括宋國進之女宋昀芝有意出馬來延續家族政治香火、另前鄉長陳定國與前國民黨工、現任縣長賴峰偉機要吳蕊娟等人也有意投入補選。
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