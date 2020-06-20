秘境公路遊覽車將解禁 公路局裝安全護欄挨批煞風景
隱身台灣東南海岸邊陲地的省道台26線屏東港仔至旭海段，不僅被環島車友譽為絕美秘境公路，還奪下優良道路景觀「金路獎」和「景觀大賞環境設施類年度大獎」，地方人卻發現，公路單位為因應下月10日開放遊覽車通行，在部分濱海路側施做鋼板安全護欄，行車視線被遮蔽，間接破壞美麗海景；公路養護單位表示檢討確有不妥，已陸續拆除，會換兼顧視覺景觀和行車安全的工法。
省道台26線港仔至旭海段長7.3公里，因環團反對屏東縣牡丹鄉旭海端和台東縣達仁鄉安朔端連結，成為全台省道環島網的唯一缺口，公路局將該段道路景觀融入生態工法和人文歷史元素，接連獲獎；該段因部分路幅不到6公尺，基於行車安全禁行遊覽車，地方要求解禁促進觀光發展，屏東縣道安會報通過後，預定下月初開放，公路局開放前在部分濱海路側施做鋼板安全護欄，卻引發破壞美景的反對聲音。
「絕美公路卻冒出最醜的護欄，讓人錯愕！」牡丹鄉代潘呈清說，這段美麗公路的一大亮點，就是一望無際的太平洋原始自然海景，濱海路段卻突然冒出鐵桿跟鐵護欄，讓人看了很突兀，就算是為了開放遊覽車通行的安全考量，路側已有縷空的水泥護欄，沒必要加裝高度剛好遮蔽行車視野的鐵質護欄，大大減分；牡丹潘姓村民笑說，建議換上結合當地特色的原住民圖飾。
公路局第3區工程處楓港工務段說，因應下月初開放覽車通行，為強化部分濱海路段行車安全，加裝高強度的鋼板安全護欄，以防萬一；地方人反映鋼板面積過大而遮住海洋景觀視線，檢討確有不妥之處，已停止施工並陸續拆除，後續會研議兼顧景觀和安全的工法；也提醒下月是有條件開放，每天上午7時時中午12點放行北向港仔往旭海，下午12時半至5時半放行南向， 遊覽車進入前，需向公路局申請。
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