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獨角獸女孩創作不懈 高市府提供補助鼓勵

中央社 / 高雄20日電

成長的過程沒有父親陪伴，趙于蝶把對父親的思念寄情於夢幻神獸獨角獸，她的畫作中總會有獨角獸的影像；努力朝夢想前進如願考上高中美術班，高市府鼓勵她創作除了約稿還贈送電腦、提供補助。

趙于蝶是高雄市國昌國中的畢業生，文靜的她總是沉浸在塗鴉及創作的世界，用彩筆畫出對父親的思念及生活的觀察，近千幅畫作多有獨角獸影像；原來是期待有一天父親可以乘著夢幻神獸與她重逢。

趙于蝶的班導師李宗瀚今天告訴中央社記者，繪畫是于蝶的心靈出口，在神思靈感與彩筆揮灑中，她的天分表露無遺；如願考上美術班將會讓趙于蝶人生更精彩豐富。

趙于蝶獨角獸畫作逾千幅，還有她自創的「獨角獸文」，獨樹一格的畫風融入生活，總讓人眼睛為之一亮。

李宗瀚說，從未受過正規繪畫教育，趙于蝶今年以優秀的美術成績，力拚考上正規美術班，鼓舞孩子也讓她的繪畫天分得以發揮。

他說，國中會考前，趙于蝶特別為全校考生繪製「考生應備用品圖」，希望以少女漫畫的畫風提醒同學考試必帶用品，作品果然令人眼睛為之一亮，受到全校師生的好評。

趙于蝶如願考上高中美術班，市府教育局為鼓勵清貧家庭出身的她力爭上游，在畢業典禮上特別頒贈就讀高中美術班創作用電腦一台及繪圖工具等，鼓勵她勇敢面對人生。市府這份愛的畢業禮物也讓「獨角獸女孩」感動不已，紅了眼眶。

鼓勵獨角獸女孩，高雄市教育局還提供一年每月新台幣3000元的生活補助，她承諾每個月提供有關高雄市的特色畫作一幅，做為教育局收藏或發表刊物資訊。

教育局 高雄市

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